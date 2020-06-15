Умершие от коронавируса в Кокшетау попали в больницу уже в тяжелом состоянии

Последствия были бы не такими пагубными при своевременном обращении за медицинской помощью.

Фото : Xiong Qi/Xinhua/AP

О двух летальных случаях от коронавируса рассказали в Управлении здравоохранения Акмолинской области, передает zakon.kz. Внебольничная двухсторонняя тотальная пневмония тяжелой степени стала основным диагнозом, приведшим к биологической смерти женщины, 1952 года рождения, жительницы Кокшетау. Ее доставили в отделение интенсивной терапии многопрофильной областной больницы с признаками двухсторонней тотальной пневмонии, лимфоаденопатии, эксудативного плеврита. Состояние оценивалось как тяжелое. Пациентка жаловалась на одышку и была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Проведенное ПЦР обследование выявило коронавирусную инфекцию. Весь период наблюдения у пациентки наблюдалась отрицательная динамика. Реанимационные процедуры проводимые врачами не дали результата. 14 июня т.г. была констатирована смерть. Бригада работала в средствах индивидуальной защиты, - сказано в сообщении. Скончался также мужчина, 1977 г.р. У него было тяжелое течение коронавирусной инфекции, двусторонняя тотальная пневмония тяжелой степени, осложненный острый респираторный дистресс-синдром. Последствия были бы не такими пагубными при своевременном обращении за медицинской помощью. Мужчина 4 дня занимался самолечением. При температуре тела 41,3° врачи проводили мероприятия по физическому охлаждению, не давшие результата. На фоне интоксикационного синдрома и дыхательной недостаточности состояние пациента ухудшилось и привело к смерти, также зафиксированное 14 июня т.г. Выражаем искреннее соболезнование родным и близким в связи с тяжелой утратой! - сообщили в УЗ региона.

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