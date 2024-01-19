Жительница Актау попала в больницу в тяжелейшем состоянии после приема таблеток для похудения

Остановка сердца, клиническая смерть, почти месяц в больнице – таков итог попытки похудеть. И это не единственный случай. Еще одна жительница Актау угодила в психиатрическую лечебницу после отмены препарата для снижения веса.

Все эти БАДы для похудения содержали сибутрамин – запрещенное в Казахстане вещество, передает Zakon.kz.

Жанна Кайырбай (имя изменено) поступила в областную многопрофильную больницу в крайне тяжелом состоянии с очень низким артериальным давлением. В приемном покое у 30-тилетней женщины случилась остановка сердечной деятельности, медики приступили к массажу сердца. Оно не билось 5 минут.

"Когда восстановили сердечную деятельность, пациентку срочно подняли в реанимацию и подключили к аппарату ЭКМО – это механическая поддержка кровообращения, проще говорят, искусственное сердце и легкие. На этом аппарате она находилась 6 дней. Затем она провела в реанимации еще несколько дней – в общей сложности она находилась в больнице почти месяц", – рассказал врач-кардиохирург Мангистауской областной многопрофильной больницы Абунасыр Суханов.

Врачи отмечают – вес женщины был в пределах нормы, однако она решила похудеть к Новому году, поэтому приобрела довольно популярные на сегодня капсулы для похудения "Молекула".

"Мы пришли к выводу, что такое ухудшение состояния было связано с принятием этого препарата для похудения. Мы отправили его на экспертизу и выяснилось, что он содержит сибутрамин. Это вещество снижает функцию сердца и негативно влияет на сердечно-сосудистую систему", – рассказал врач.

В итоге пациентка все же похудела, но не от БАДа, а после лечения в больнице. Второй случай произошел несколько лет назад с Анастасией Волковой (имя изменено). Девушка в весе почти 90 кг решила похудеть и приобрела в интернете препарат Билайт.

"После первой же таблетки был нереальный прилив сил, как будто выпила пять литров кофе. Иногда болела голова, аппетита не было вообще, ела я кое-как через силу. За месяц ушло две пачки. Примерно с третьего месяца приема начались проблемы – у меня появились слуховые галлюцинации, я разговаривала сама с собой, но я не связывала это с приемом капсул. Да, я похудела с 86 до 48 килограмм, но при этом мне все время казалось, что я толстая, наверно, это была первая стадия анорексии. В психдиспансер я угодила, когда после какого-то незначительного замечания я кинулась с кулаками на мать, причем я себя не могла контролировать. В больнице мне ставили капельницы для очищения крови. Уже тогда я начала изучать, что за препарат я пила. Оказалось, что в его составе есть сибутрамин, он дает зависимость, схожую с наркотической. В составе чаще всего его не указывают. Но теперь я точно знаю, что все таблетки от похудения, которые реально работают, содержат это вещество. Никаких травок, экстрактов растений там и близко нет", – рассказала Анастасия.

Сибутрамин вот уже несколько лет запрещен на территории Казахстана. Однако препараты, в составе которых он есть, находятся в свободной продаже.

"То, что резкое похудение, которое обещают при использовании таких капсул, ведет к непоправимым последствиям для всего организма, думаю, даже говорить не надо. Но девушки, в погоне за быстрым результатом, прибегают к самым различным методам – кто-то сидит на очень жесткой диете, другие начинают искать отзывы в интернете про волшебные пилюли для похудения. Во многих из них содержится сибутрамин, хотя он может быть и не указан в составе, так как он запрещен. Но попробуйте введите в поиске слово "сибутрамин" и вам выйдет куча сайтов, которые продают его открыто. Кроме того, сотни, если не тысячи страниц в Instagram, через которые продают таблетки для похудения, сдабривая их отзывами с фото "до и после". Да, возможно, это реальные фото, но что будет с этими женщинами через год или через пару лет, об этом никто не говорит. Хуже всего, если эти таблетки будет пить нерожавшая девушка – тогда большой процент того, что в будущем она просто не сможет ни забеременеть, ни выносить ребенка. У меня были такие пациентки, которые сейчас себе кусают локти", – отметила диетолог Лаура Кульжинова.

Вред для организма таких препаратов подтверждает и главный внештатный эндокринолог Мангистауской области Маржан Нурланова.

"Такие несертифицированные препараты могут повлиять и на иммунную, и на нервную, и на эндокринную системы организма. Они могут вызвать необратимые нарушения в работе щитовидной железы, гормональные сбои. И тогда лечение будет очень долгим и трудным", – рассказала врач.

Ничего быстрого и при этом здорового не бывает – подчеркивает руководитель Федерации бодибилдинга и фитнеса Мангистауской области Анатолий Жданов.

"После отмены препаратов для похудения вес возвращается очень быстро, а часто человек набирает даже больше лишних килограммов, чем было. Поэтому только сбалансированное правильное питание и тренировки необходимы, чтобы не нанести вреда организму. Да, это медленно, но зато верно. А все, что быстро – это вредно и нездорово", – добавил Анатолий Жданов.

В областном департаменте фармацевтического контроля пояснили, что БАДами ведомство не занимается, а контролирует лишь медицинские препараты и изделия медицинского назначения, которые продаются только в аптеках. БАДы же сегодня можно приобрести, где угодно – в магазинах, на рынках, в интернете. Исследованием их состава по заявлению занимается лишь лаборатория СЭС. Однако в этом управлении, сославшись на сильную занятостью, отказались от комментариев.



