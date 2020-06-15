Известный казахстанский врач развеял мифы о вакцинации

Право родителей на самостоятельное и осознанное принятие решения по вакцинации своих детей прописано в проекте нового Кодекса о здоровье.

Горячо обсуждаемой темой среди казахстанцев остается вакцинация. Этот пункт нового Кодекса "О здоровье народа и системе здравоохранения" вызвал волну возмущения и недопонимания. Часто антипрививочные настроения у жителей страны вызваны из-за потока непроверенной и часто недостоверной информации в социальных сетях и на просторах интернета. Известный врач-педиатр, профессор, заведующий кафедры детских инфекционных болезней КазНМУ Адыл Катарбаев развеял наиболее популярные мифы о вакцинации, передает zakon.kz.

От прививок могут быть осложнения

Да, это правда. Однако, хочу подчеркнуть эти осложнения чрезвычайно редко развиваются, это свидетельствует о значении индивидуальной реактивности организма, прививаемого в реализации побочного действия той или иной вакцины. Я врач, детский инфекционист, более 30 лет работаю в практическом здравоохранении, за этот период я с коллегами помогали десяткам тысяч детей с различными инфекционными заболеваниями, радовали родителей, дедушек и бабушек. Мое практика показывает, что у детей после прививки не часто, но бывают поствакцинальные реакции в виде: повышение температуры тела, плач, возбудимость, покраснение в местах прививки и другое, которые проходят в течение 2 – 5 дней. И это известно многим родителям и медицинским работникам, - рассказал декан Школы педиатрии.

Дело Эндрю Уэйкфилда

По словам специалиста, именно на него опираются люди во всем мире, в связи с ним резко увеличилось количество отказов от вакцинации.

Стоит отметить, что имя малоизвестного британского врача сегодня ассоциируется с движением антипрививочников, хотя давно существуют сотни доказательств фальсификации исследований Уэйкфилда. В 1998 году британец опубликовал в известном научном журнале статью о якобы связи вакцины против кори, паротита и краснухи с аутизмом у детей.

В публикации врач основывался лишь на предположениях и догадках 12 родителей аутистов, которые считали, что признаки недуга появились после прививки.

Тем не менее, казахстанский специалист напомнил, что исследования Уэйкфилда опровергли медики со всего мира. Недавно проведенное расследование доказало, что Эндрю Уэйкфилд действовал с целью получения денежной прибыли. Британец незадолго до публикации своего "открытия" основал компанию, которая запатентовала тестирование на выявление в организме кори. Врач был уверен, что продукт станет популярным у родителей детей-аутистов.

Последние с помощью теста смогли бы подавать в суд на производителей вакцин и требовать материальной компенсации. Верить надо научно-обоснованным фактам, проведенные исследования на 657 461 детей показали, что комплексная вакцина против кори, краснухи и паротита (MMR) не вызывает аутизма и не увеличивает риск его развития в будущем, даже для детей из группы риска. К сожалению, некоторые выводы скандально известного британского врача до сих пор распространяются в социальных сетях и на фоне широкого обсуждаемой темы вакцинации влияют на решение родителей – делать или делать прививку своему ребенку. В обществе много людей получают информацию по поводу вакцины через соцсети, в основном необоснованные факты о вреде вакцин, информацию на уровне гипотезы. И этого бывает иногда достаточно, чтобы сформировать мнение у определенных слоев общества для отказа от вакцины, - отметил Адыл Катарбаев.

Напомним, в конце прошлой недели сенаторы вернули в Мажилис проект Кодекса "О здоровье народа и системе здравоохранения". Депутаты внесли дополнения и изменения в документ, включая право родителей на самостоятельное и осознанное принятие решения по вакцинации своих детей.

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