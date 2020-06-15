Окончание режима ЧП резко увеличило спрос на недвижимость в Казахстане

В мае количество операций купли-продажи недвижимости выросло сразу на 230%.

Какие изменения произошли в мае на казахстанском рынке недвижимости, что послужило толчком к увеличению числа операций купли-продажи и росту цен на квадратные метры, рассуждает казахстанский экономист Олжас Тулеуов в посте в своем телеграмм-канале Tengenomika, сообщает zakon.kz.

Как отметил эксперт, по итогам мая на рынке недвижимости Казахстана после карантинного мартовско-апрельского "застоя" наблюдалось некоторое восстановление активности.

В частности, за последний весенний месяц 2020 года по мере прекращения действия режима ЧП и жесткого карантина количество операций купли-продажи недвижимости выросло сразу на 230%, что, разумеется, объясняется исторически низкой базой, наблюдавшейся в апреле. Вместе с тем, годовое изменение количества сделок на рынке жилой недвижимости все еще остается в отрицательной зоне. Так, общее майское количество сделок в 17 210 единиц оказалось на 37% ниже по сравнению с соответствующим месяцем прошлого года. При этом, в апреле годовое падение активности на рынке недвижимости составляло 81%, – написал Олжас Тулеуов.

Однако, по его словам, несмотря на то, что месячное восстановление активности на рынке жилья все еще сопровождается годовым падением количества купли-продажи, цены на жилую недвижимость в мае вновь начали заметно расти.

Здесь следует напомнить, что в апреле прирост цен за квадратные метры был нулевым. В свою очередь, в мае к апрелю цены на первичное жилье выросли на 0,2%, на "вторичку" - сразу на 1%, при этом оба показателя оказались максимальными с начала пандемии. Если же говорить о годовом приросте цен на жилье в мае, то в отношении нового жилья он составил 5,7%, вторичного жилья – 7,6%, что является наибольшим приростом с 2015 года.

Таким образом, в мае вкупе с ростом цен на жилье произошел месячный скачок операций купли-продажи на рынке жилой недвижимости. Подобное сочетание двух процессов может указывать на то, что в анализируемом периоде наблюдался "синхронный" повышенный спрос на покупку жилья со стороны платежеспособной части населения, которая, вероятно, в целях сохранения сбережений на фоне высокой экономической неопределенности решило вложиться в материальный актив в виде жилой недвижимости. При этом, рост цен на жилье может объясняться не только данным фактором повышенного спроса, но также предыдущим (в марте и апреле) скачком курса доллара США, что с временным лагом отразилось как на удорожании импортных поставок строительных компаний (новое жилье), так и ухудшении ожиданий продавцов вторичного жилья, – подытожил Олжас Тулеуов.

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