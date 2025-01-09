Казахстанцы смогут совершать сделки с недвижимостью онлайн

Министерство юстиции подготовило проект приказа "O реализации пилотного проекта по онлайн-оформлению сделок купли-продажи недвижимости нотариусами", сообщает Zakon.kz.

Документ подготовлен в целях цифровизации нотариальной деятельности.

Приказ содержит алгоритм онлайн-оформления сделок купли-продажи недвижимости нотариусами.

В тексте говорится, что участники сделки имеют возможность онлайн-оформления сделки купли-продажи недвижимости нотариусами в онлайн-режиме через платформу банка по объектам недвижимости, расположенным в городах Астана, Алматы.

При этом должны быть соблюдены следующие условия:

участники сделки уведомляются об участии в пилотном проекте;

участниками сделки могут быть граждане РК;

участниками сделки могут выступать только лица в возрасте от 18 до 63 лет;

в процессе сделки должны участвовать все собственники, в т. ч. при наличии брачных отношений требуется обязательное участие обоих супругов;

совершение сделки с недвижимым имуществом на вторичном рынке жилья в городах Астана и Алматы;

право на отчуждаемое недвижимое имущество за продавцом должно быть оформлено только в электронном формате на основании сделки, оформленной в нотариальном порядке (с 2015 года);

совершение сделки с недвижимым имуществом, стоимость которого не превышает 70 млн тенге;

во избежание мошеннических действий на момент совершения сделки собственником недвижимого имущества на стороне ЕНИС будет производиться проверка статуса объекта недвижимости путем запроса сведений с ЕГКН посредством сервиса по предоставлению статуса сделки (ФЛК "На этапе заключения сделки").

Как будет проходить оформление сделки

Покупатель:

проходит по ссылке банка для подачи заявки;

вводит данные номера телефона и ИИН, предоставляет согласие на сбор и обработку персональных данных,

вводит одноразовый код из SMS сообщения;

проходит видеоидентификацию;

заполняет данные по недвижимости (кадастровый номер/адрес), указывает стоимость недвижимости;

предоставляет номер телефона продавца.

Продавцу на указанный покупателем номер телефона приходит SMS-сообщение с ссылкой на заявку для подтверждения. Далее продавец:

проверяет отобразившуюся информацию по недвижимому имуществу;

рассматривает условия сделки;

вводит свой ИИН;

знакомится с информацией об эскроу-счете;

рассматривает условия соглашений;

предоставляет согласие на сбор и обработку персональных данных;

вводит одноразовый код из SMS-сообщения;

проходит видеоидентификацию.

После этого продавец и покупатель знакомятся с печатными формами договора и заявления на открытие эскроу-счета, платежного поручения на перевод денег с эскроу-счета на текущий счет продавца и заявления-анкеты по условиям банка.

Далее покупатель и продавец ожидают SMS со ссылкой на видеозвонок для онлайн-регистрации сделки.

После этого покупатель производит оплату онлайн. Он получает SMS-сообщение об открытии на имя продавца эскроу-счета и о необходимости пополнить счет в размере первоначального взноса. После чего покупатель пополняет счет.

Затем покупатель выбирает нотариуса из выпадающего списка, выбирает дату и время видеозвонка.

В свою очередь банк направляет SMS-сообщение на номер телефона нотариуса о предстоящей сделке.

Нотариус проходит в личный кабинет и согласовывает время и дату видеозвонка.

После подтверждения видеозвонка нотариусом участники сделки получат SMS-сообщение от банка со ссылкой на видеозвонок и на шаблон договора купли-продажи (данный шаблон во время сделки нотариус может скорректировать).

В ходе видеозвонка у нотариуса доступны для просмотра:

гарантийное письмо от банка;

удостоверение личности сторон;

шаблон договора купли-продажи (который подлежит корректировке);

состояние на диспансерном учете, семейное положение.

Нотариус совершает следующие действия:

зачитывает и сверяет установочные данные сторон, данные по объекту недвижимости, данные в договоре купли-продажи с заявкой с данными в системах нотариуса;

зачитывает текст договора;

сохраняет договор купли-продажи;

утверждает ДКП и отправляет его на подписание.

В свою очередь стороны в ходе видеозвонка:

получают SMS-сообщение о необходимости подписать договор купли-продажи;

ознакамливаются повторно с договором купли-продажи;

подписывают договор купли-продажи путем видеоидентификации.

Далее банк направит SMS-сообщение нотариусу о том, что договор подписан.

После успешного подписания договора всеми участниками сделки нотариусу будет доступна кнопка "Регистрация в реестре". Банк подтверждает сделку в ЕНИСе.

Затем нотариус создает заявку в ЕГКН и направляет туда заключенный договор купли-продажи.

Банк после успешной регистрации сделки в ЕГКН:

проводит мероприятия по разблокировке эскроу-счета;

переводит средства на имя продавца и закрывает текущую сделку.

Банк, РНП, Министерство юстиции и Министерство цифрового развития РК обеспечивают полноту, достоверность, актуальность предоставленной услугополучателю информации и защиту данных от несанкционированного доступа на уровне прикладного программного обеспечения, своевременную передачу и неизменность сведений, полученных от услугополучателя в рамках своей компетенции.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 23 января 2025 года.