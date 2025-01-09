Казахстанцы смогут совершать сделки с недвижимостью онлайн
Документ подготовлен в целях цифровизации нотариальной деятельности.
Приказ содержит алгоритм онлайн-оформления сделок купли-продажи недвижимости нотариусами.
В тексте говорится, что участники сделки имеют возможность онлайн-оформления сделки купли-продажи недвижимости нотариусами в онлайн-режиме через платформу банка по объектам недвижимости, расположенным в городах Астана, Алматы.
При этом должны быть соблюдены следующие условия:
- участники сделки уведомляются об участии в пилотном проекте;
- участниками сделки могут быть граждане РК;
- участниками сделки могут выступать только лица в возрасте от 18 до 63 лет;
- в процессе сделки должны участвовать все собственники, в т. ч. при наличии брачных отношений требуется обязательное участие обоих супругов;
- совершение сделки с недвижимым имуществом на вторичном рынке жилья в городах Астана и Алматы;
- право на отчуждаемое недвижимое имущество за продавцом должно быть оформлено только в электронном формате на основании сделки, оформленной в нотариальном порядке (с 2015 года);
- совершение сделки с недвижимым имуществом, стоимость которого не превышает 70 млн тенге;
- во избежание мошеннических действий на момент совершения сделки собственником недвижимого имущества на стороне ЕНИС будет производиться проверка статуса объекта недвижимости путем запроса сведений с ЕГКН посредством сервиса по предоставлению статуса сделки (ФЛК "На этапе заключения сделки").
Как будет проходить оформление сделки
Покупатель:
- проходит по ссылке банка для подачи заявки;
- вводит данные номера телефона и ИИН, предоставляет согласие на сбор и обработку персональных данных,
- вводит одноразовый код из SMS сообщения;
- проходит видеоидентификацию;
- заполняет данные по недвижимости (кадастровый номер/адрес), указывает стоимость недвижимости;
- предоставляет номер телефона продавца.
Продавцу на указанный покупателем номер телефона приходит SMS-сообщение с ссылкой на заявку для подтверждения. Далее продавец:
- проверяет отобразившуюся информацию по недвижимому имуществу;
- рассматривает условия сделки;
- вводит свой ИИН;
- знакомится с информацией об эскроу-счете;
- рассматривает условия соглашений;
- предоставляет согласие на сбор и обработку персональных данных;
- вводит одноразовый код из SMS-сообщения;
- проходит видеоидентификацию.
После этого продавец и покупатель знакомятся с печатными формами договора и заявления на открытие эскроу-счета, платежного поручения на перевод денег с эскроу-счета на текущий счет продавца и заявления-анкеты по условиям банка.
Далее покупатель и продавец ожидают SMS со ссылкой на видеозвонок для онлайн-регистрации сделки.
После этого покупатель производит оплату онлайн. Он получает SMS-сообщение об открытии на имя продавца эскроу-счета и о необходимости пополнить счет в размере первоначального взноса. После чего покупатель пополняет счет.
Затем покупатель выбирает нотариуса из выпадающего списка, выбирает дату и время видеозвонка.
В свою очередь банк направляет SMS-сообщение на номер телефона нотариуса о предстоящей сделке.
Нотариус проходит в личный кабинет и согласовывает время и дату видеозвонка.
После подтверждения видеозвонка нотариусом участники сделки получат SMS-сообщение от банка со ссылкой на видеозвонок и на шаблон договора купли-продажи (данный шаблон во время сделки нотариус может скорректировать).
В ходе видеозвонка у нотариуса доступны для просмотра:
- гарантийное письмо от банка;
- удостоверение личности сторон;
- шаблон договора купли-продажи (который подлежит корректировке);
- состояние на диспансерном учете, семейное положение.
Нотариус совершает следующие действия:
- зачитывает и сверяет установочные данные сторон, данные по объекту недвижимости, данные в договоре купли-продажи с заявкой с данными в системах нотариуса;
- зачитывает текст договора;
- сохраняет договор купли-продажи;
- утверждает ДКП и отправляет его на подписание.
В свою очередь стороны в ходе видеозвонка:
- получают SMS-сообщение о необходимости подписать договор купли-продажи;
- ознакамливаются повторно с договором купли-продажи;
- подписывают договор купли-продажи путем видеоидентификации.
Далее банк направит SMS-сообщение нотариусу о том, что договор подписан.
После успешного подписания договора всеми участниками сделки нотариусу будет доступна кнопка "Регистрация в реестре". Банк подтверждает сделку в ЕНИСе.
Затем нотариус создает заявку в ЕГКН и направляет туда заключенный договор купли-продажи.
Банк после успешной регистрации сделки в ЕГКН:
- проводит мероприятия по разблокировке эскроу-счета;
- переводит средства на имя продавца и закрывает текущую сделку.
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Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 23 января 2025 года.