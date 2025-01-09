#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
527.23
544.05
5.05
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
527.23
544.05
5.05
Право

Казахстанцы смогут совершать сделки с недвижимостью онлайн

Дом, жилье, недвижимость, покупка дома, покупка жилья, покупка недвижимости, аренда дома, аренда жилья, съемное жилье, съемный дом, продажа дома, продажа жилья, ипотека, ипотечная программа, ипотечное жилье, дом в ипотеку, фото - Новости Zakon.kz от 09.01.2025 16:56 Фото: pixabay
Министерство юстиции подготовило проект приказа "O реализации пилотного проекта по онлайн-оформлению сделок купли-продажи недвижимости нотариусами", сообщает Zakon.kz.

Документ подготовлен в целях цифровизации нотариальной деятельности.

Приказ содержит алгоритм онлайн-оформления сделок купли-продажи недвижимости нотариусами.

В тексте говорится, что участники сделки имеют возможность онлайн-оформления сделки купли-продажи недвижимости нотариусами в онлайн-режиме через платформу банка по объектам недвижимости, расположенным в городах Астана, Алматы.

При этом должны быть соблюдены следующие условия:

  • участники сделки уведомляются об участии в пилотном проекте;
  • участниками сделки могут быть граждане РК;
  • участниками сделки могут выступать только лица в возрасте от 18 до 63 лет;
  • в процессе сделки должны участвовать все собственники, в т. ч. при наличии брачных отношений требуется обязательное участие обоих супругов;
  • совершение сделки с недвижимым имуществом на вторичном рынке жилья в городах Астана и Алматы;
  • право на отчуждаемое недвижимое имущество за продавцом должно быть оформлено только в электронном формате на основании сделки, оформленной в нотариальном порядке (с 2015 года);
  • совершение сделки с недвижимым имуществом, стоимость которого не превышает 70 млн тенге;
  • во избежание мошеннических действий на момент совершения сделки собственником недвижимого имущества на стороне ЕНИС будет производиться проверка статуса объекта недвижимости путем запроса сведений с ЕГКН посредством сервиса по предоставлению статуса сделки (ФЛК "На этапе заключения сделки").

Как будет проходить оформление сделки

Покупатель:

  • проходит по ссылке банка для подачи заявки;
  • вводит данные номера телефона и ИИН, предоставляет согласие на сбор и обработку персональных данных,
  • вводит одноразовый код из SMS сообщения;
  • проходит видеоидентификацию;
  • заполняет данные по недвижимости (кадастровый номер/адрес), указывает стоимость недвижимости;
  • предоставляет номер телефона продавца.

Продавцу на указанный покупателем номер телефона приходит SMS-сообщение с ссылкой на заявку для подтверждения. Далее продавец:

  • проверяет отобразившуюся информацию по недвижимому имуществу;
  • рассматривает условия сделки;
  • вводит свой ИИН;
  • знакомится с информацией об эскроу-счете;
  • рассматривает условия соглашений;
  • предоставляет согласие на сбор и обработку персональных данных;
  • вводит одноразовый код из SMS-сообщения;
  • проходит видеоидентификацию.

После этого продавец и покупатель знакомятся с печатными формами договора и заявления на открытие эскроу-счета, платежного поручения на перевод денег с эскроу-счета на текущий счет продавца и заявления-анкеты по условиям банка.

Далее покупатель и продавец ожидают SMS со ссылкой на видеозвонок для онлайн-регистрации сделки.

После этого покупатель производит оплату онлайн. Он получает SMS-сообщение об открытии на имя продавца эскроу-счета и о необходимости пополнить счет в размере первоначального взноса. После чего покупатель пополняет счет.

Затем покупатель выбирает нотариуса из выпадающего списка, выбирает дату и время видеозвонка.

В свою очередь банк направляет SMS-сообщение на номер телефона нотариуса о предстоящей сделке.

Нотариус проходит в личный кабинет и согласовывает время и дату видеозвонка.

После подтверждения видеозвонка нотариусом участники сделки получат SMS-сообщение от банка со ссылкой на видеозвонок и на шаблон договора купли-продажи (данный шаблон во время сделки нотариус может скорректировать).

В ходе видеозвонка у нотариуса доступны для просмотра:

  • гарантийное письмо от банка;
  • удостоверение личности сторон;
  • шаблон договора купли-продажи (который подлежит корректировке);
  • состояние на диспансерном учете, семейное положение.

Нотариус совершает следующие действия:

  • зачитывает и сверяет установочные данные сторон, данные по объекту недвижимости, данные в договоре купли-продажи с заявкой с данными в системах нотариуса;
  • зачитывает текст договора;
  • сохраняет договор купли-продажи;
  • утверждает ДКП и отправляет его на подписание.

В свою очередь стороны в ходе видеозвонка:

  • получают SMS-сообщение о необходимости подписать договор купли-продажи;
  • ознакамливаются повторно с договором купли-продажи;
  • подписывают договор купли-продажи путем видеоидентификации.

Далее банк направит SMS-сообщение нотариусу о том, что договор подписан.

После успешного подписания договора всеми участниками сделки нотариусу будет доступна кнопка "Регистрация в реестре". Банк подтверждает сделку в ЕНИСе.

Затем нотариус создает заявку в ЕГКН и направляет туда заключенный договор купли-продажи.

Банк после успешной регистрации сделки в ЕГКН:

  • проводит мероприятия по разблокировке эскроу-счета;
  • переводит средства на имя продавца и закрывает текущую сделку.

Банк, РНП, Министерство юстиции и Министерство цифрового развития РК обеспечивают полноту, достоверность, актуальность предоставленной услугополучателю информации и защиту данных от несанкционированного доступа на уровне прикладного программного обеспечения, своевременную передачу и неизменность сведений, полученных от услугополучателя в рамках своей компетенции.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 23 января 2025 года.

Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
Поделиться новостью
Читайте также
Национальная академия наук получила статус высшей научной организации
Право
15:45, Сегодня
Национальная академия наук получила статус высшей научной организации
Правила аккредитации для иностранных СМИ обновили в Казахстане
Право
15:14, Сегодня
Правила аккредитации для иностранных СМИ обновили в Казахстане
На каких условиях выберут частных партнеров для строительства студенческих общежитий в рамках ГЧП
Право
12:53, Сегодня
На каких условиях выберут частных партнеров для строительства студенческих общежитий в рамках ГЧП
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: