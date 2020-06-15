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"Унесенные ветром" вернут на экраны с дисклеймером от темнокожей ведущей

Ранее руководство HBO Max приняло решение убрать фильм с сетки вещания.

Фото : Chicago Tribune15 июня 2020, 13:07

Киноленту "Унесенные ветром", снятую с эфира HBO Max, вернут на экраны с дисклеймером от ведущей Turner Classic Movies и профессора кафедры кино и медиа-исследований Чикагского университета Жаклин Стюарт. Об этом пишет Fox News, передает zakon.kz.

Стюарт сообщила, что в дисклеймере она расскажет о многих исторических контекстах того времени.

Для меня это возможность подумать и рассказать о том, чему нас могут научить классические фильмы. Сейчас люди обращаются к фильмам для переосмысления расовых тем, а самые продаваемые книги на Amazon посвящены борьбе с расизмом и расовым неравенством, - сказала она.

Глава WarnerMedia Боб Гринблатт объяснил, что дисклеймер перед началом фильма нужно было установить давным давно.

Самый кассовый фильм всех времен, с поправкой на инфляцию, был удостоен восьми Оскаров, включая историческое награждение афроамериканки Хэтти Макдэниел, которая исполнила роль прислуги "Мамушки".

Тем не менее, картина неоднократно подвергалась критике за изображение рабства


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