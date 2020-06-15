Министр образования РК отправился на самоизоляцию
Тест на коронавирус у него отрицательный.
Фото : zakon.kz15 июня 2020, 13:07
Министр образования и науки Асхат Аймагамбетов сдал тест на коронавирус, передает zakon.kz.
Министр сдал тест на COVID-19. Результат отрицательный. Асхат Канатович чувствует себя хорошо, тем не менее согласно утвержденному регламенту он будет находиться на самоизоляции и работать дистанционно. Кроме того, через определенное время согласно протоколу он будет повторно сдавать анализы. Работа будет продолжена согласно графику через ВКС, - сообщили в пресс-службе Министерства.
Накануне стало известно, что министр здравоохранения Елжан Биртанов заразился коронавирусом. 12 июня он сопровождал в рабочей поездке премьер-министра Аскара Мамина в Жамбылскую область. Также в делегации участвовал аким региона Бердибек Сапарбаев. Они тоже сдали тест на коронавирус, результат отрицательный. Оба находятся на самоизоляции.
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