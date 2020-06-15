Наталия Орейро оформляет российское гражданство

Российские поклонники часто дарят ей сувенирные паспорта.

Певица и актриса Наталия Орейро подала документы на получение российского гражданства, сообщает zakon.kz.

Однажды я пошла в посольство (России в Аргентине) по различным вопросам. Я так много путешествую и имею столько связей с Россией, что меня спросили, хотела бы ли я оформить это официально. Я сказала, что для меня это была бы честь. Так что я заполнила кучу бумаг, которые меня попросили, и это на рассмотрении, - сказала Орейро в интервью ТАСС.

Певица напомнила, что все началось с шутки, произнесенной год назад в программе Первого канала "Вечерний Ургант".

Я была в программе Ивана Урганта, и он мне сказал, что я самая русская среди иностранок. Я ему ответила, что у меня нет никаких сомнений. И я сказала, что Путину следовало бы дать мне гражданство. Я сказала это в шутку, а не как просьбу, чтобы это произошло, но конечно, мне очень хотелось бы получить российское гражданство, - подчеркнула она.

Орейро рассказала, что российские поклонники часто дарят ей сувенирные паспорта.

На сегодняшний день у меня много российских паспортов, которые мне подарили поклонники, около 15. Но они не настоящие, - рассказала певица.

На рубеже 2000-х годов Орейро стала известна всему миру благодаря аргентинскому телесериалу "Дикий ангел", где сыграла роль Милагрос. Актерскую карьеру она совмещает с эстрадой и выпустила четыре студийных пластинки. В 2001 году Орейро впервые посетила Россию, с которой, по ее словам, сразу почувствовала духовную связь.

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