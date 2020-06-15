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Ослабление жары прогнозируют на юге Казахстана

Хотя существенных осадков не ожидается.

Фото : best-wallpaper.net15 июня 2020, 13:47

Жара в Казахстане в ближайшие дни сохранится только на западе, сообщает zakon.kz.

РГП "Казгидромет" опубликовал прогноз погоды на 16-18 июня.

Высотная ложбина северного циклона, вызвавшая спад жары на севере страны, углубляясь, начнет оказывать свое влияние на южные, а затем и на юго-восточные регионы страны. Хотя существенных осадков не ожидается, будет наблюдаться понижение температуры на 5…10°С. И лишь на западе, вынос теплых воздушных масс с районов Ирана, сохранит жаркую, сухую погоду, - отметили синоптики.


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