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Казахстан частично открыл границы с Китаем и Кыргызстаном 

Могут проехать определенные лица и транспортные средства.

Фото : 1743.ru15 июня 2020, 13:49

Казахстан открыл границы для отдельных лиц и транспортных средств из Китая и Кыргызстана. Об этом сообщается в постановлении Правительства Республики Казахстан от 10 июня 2020 года № 369 О внесении дополнения и изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 30 марта 2020 года № 155 "О временном закрытии автомобильных пунктов пропуска на отдельных участках Государственной границы Республики Казахстан", передает zakon.kz.

В пунктах пропуска через Государственную границу Республики Казахстан Кольжат (Алматинская область), Бахты и Майкапчагай (Восточно-Казахстанская область) до улучшения санитарно-эпидемиологической ситуации ограничить пропуск лиц, транспортных средств, грузов и товаров, за исключением лиц и транспортных средств, осуществляющих перевозку медицинских изделий и лекарственных средств, продовольственной продукции и товаров, перемещаемых в рамках инвестиционных контрактов, гуманитарной помощи, государственного заказа, а также порожних грузовых транспортных средств, - говорится в постановлении.

Также были исключены подпункты 1) и 3) из ранее действовавшего постановления. Временно были закрыты пункты пропуска: на границе с КНР– Кольжат, Бахты и Майкапчагай; на границе с Кыргызстаном – Аухатты, Кордай, Сыпатай батыр и Сартобе в Жамбылской области, а также Кеген в Алматинской области.


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