Возобновление полетов за границу: Есмагамбетова вынесла новое постановление

Страны, с которыми c 20 июня Казахстан намерен возобновить авиасообщение, разбиты на три категории, в соответствии с которыми к прибывающим в РК будут применяться разные ограничительные меры.

Главный государственный санитарный врач РК Айжан Есмагамбетова внесла изменения в постановление №37 от 22 мая 2020 года "О дальнейшем усилении мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения Казахстана", передает zakon.kz.

В обновленном постановлении первый пункт, регламентирующий проведение мероприятий в отношении прибывающих авиарейсами из-за рубежа в Казахстан разбивает на два подпункта:

1.1) Ограничительные меры в отношении лиц, прибывших возобновляемыми международными регулярными авиарейсами из-за рубежа в Республику Казахстан проводятся согласно приложению 44 к настоящему постановлению, за исключением правительственных делегаций Республики Казахстан; членов официальных делегаций иностранных государств и международных организаций, прибывающих в Республику Казахстан по приглашению Министерства иностранных дел Республики Казахстан; сотрудников дипломатических представительств, консульских учреждений и представительств международных организаций, аккредитованных в Республике Казахстан, и членов их семей; экипажей авиакомпаний.

В приложении 44 к прописаны страны, с которыми c 20 июня Казахстан намерен возобновить авиасообщение. Небольшой список стран разбит на три категории, в соответствии с которыми к прибывающим в РК будут применяться разные ограничительные меры.

Пассажиры, следующие международным транзитом, подлежат проведению ограничительных мер в конечном пункте назначения.

1.2) Ограничительные меры в отношении лиц, прибывших нерегулярными авиарейсами из-за рубежа в Казахстан проводятся в следующем порядке: все лица, прибывающие нерегулярными авиарейсами из-за рубежа подлежат изоляции в карантинном стационаре до 2-х суток для проведения лабораторного обследования на COVID-19, за исключением правительственных делегаций Республики Казахстан; членов официальных делегаций иностранных государств и международных организаций, прибывающих в Республику Казахстан по приглашению Министерства иностранных дел Республики Казахстан; сотрудников дипломатических представительств, консульских учреждений и представительств международных организаций, аккредитованных в Республике Казахстан, и членов их семей; экипажей авиакомпаний; лиц предоставивших справку об обследовании на COVID-19 с отрицательным результатом лабораторного обследования методом ПЦР с момента получения которой прошло не более 5 суток на момент пересечения государственной границы Республики Казахстан.

После получения результатов лабораторного обследования на COVID-19 лица, с положительным результатом переводятся в инфекционный стационар, лицам с отрицательным результатом на COVID-19 проводится разъяснение о возможных симптомах COVID-19 с получением соответствующей расписки согласно приложению 33 к настоящему постановлению.

Лица с признаками, не исключающими COVID-19, минуя карантинный стационар, госпитализируются в провизорный стационар.

Лица, прибывшие из-за рубежа авиарейсами, предоставившие справку об обследовании на COVID-19 с отрицательным результатом лабораторного обследования методом ПЦР с момента получения которой прошло не более 5 суток на момент пересечения государственной границы Казахстана, не подлежат изоляции в карантинном стационаре для проведения лабораторного обследования на COVID-19 до 2-х суток.

Также, согласно нововведениям, руководителю Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг на транспорте обеспечить:

1) проведение бесконтактной термометрии всех пассажиров и членов экипажа в зоне прилета;

2) в случае выявления лиц, с повышенной температурой тела или лиц с симптомами заболевания (кашель, одышка, затрудненное дыхание), препроводить пассажира в изолятор аэропорта с соблюдением мер по недопущению возможного заражения;

4) обработку данных системой распознавания анкет с передачей их в Веб приложение Министерства здравоохранения Республики Казахстан в течение двух часов после прибытия рейса;

5) вручение пассажирам, прибывшим международными авиарейсами без справки COVID-19 методом ПЦР из страны вылета, – уведомления об обязательности прохождении анализа на COVID-19 методом ПЦР в течение 48 часов со дня прилета в городе пребывания;

6) направление в территориальные департаменты Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг информации по пассажирам, прибывшим международными авиарейсами без справки COVID-19 методом ПЦР из страны вылета.

В постановлении появился пункт 17-3, предусматривающий руководителям территориальных департаментов Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг обеспечить контроль за прохождением в течение 48 часов со дня прилета анализа на коронавирус методом ПЦР пассажирами, прибывшими международными авиарейсами без справки на COVID-19, в случае не прохождения - принятие соответствующие мер по отношению к ним.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!