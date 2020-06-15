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В Нур-Султане и двух областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение

Вероятность шторма 90-100%.

Фото : kp.kz15 июня 2020, 14:35

В Нур-Султане и двух областях Казахстана 16 июня объявлено штормовое предупреждение, сообщает zakon.kz.

В Акмолинской области местами ожидаются гроза, ветер северо-восточный 15-20 м/с. На большей части сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Нур-Султане утром и днем 16 июня ожидается ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с. Вероятность шторма 85-90 %.

В Кызылординской области сохраняется ветер северо-восточный, северный 15-20 м/с, местами 23 м/с с пыльной бурей.

В Кызылорде сохраняются пыльная буря, ветер северо-восточный 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-100%


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