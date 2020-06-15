Шавкат Рахмонов узнал соперника в дебютном бою в UFC

За 4 дня до этого в UFC дебютирует еще 1 казахстанец.

Казахстанский боец смешанных единоборств Шавкат Рахмонов узнал, с кем проведет свой дебютный бой в сильнейшей лиге UFC, передает zakon.kz.

По информации fighttime, 15 июля на Бойцовском острове (остров Яс в Абу-Даби, ОАЭ) казахстанец проведет поединок против экс-чемпиона M-1 Challenge в среднем весе, россиянина Рамазана Эмеева.

Добавим, что 25-летний Рахмонов - бывший обладатель титула M-1 в полусредней весовой категории, и предстоящий бой будет первым в его карьере под эгидой UFC. В тоже время как 33-летний Эмеев провел в UFC 4 боя, 1 из них проиграл.

Интересно, что за 4 дня до этого, 11 июля, там же на Бойцовском острове в UFC дебютирует другой казахстанец - Жалгас Жумагулов. Его соперником станет бразилец Раулиан Паива (19-3 MMA), в активе которого уже 3 боя под эгидой UFC (1 победа и 2 поражения).

На выходных в UFC дебютировала казахстанка Мария Агапова. Бой прошел в США. Наша соотечественница за 3 минуты победила американку Ханну Чиферс. Для американки это был уже шестой бой в UFC: теперь ее рекорд в промоушне - 2-4.

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