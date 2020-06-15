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Бывшего вице-министра энергетики Шкарупу отпустили под домашний арест

Он обвиняется в присвоении или растрате чужого имущества в особо крупном размере.

Фото : Green Bridge15 июня 2020, 16:01

Бывшего вице-министра энергетики Анатолия Шкарупу отпустили под домашний арест, передает zakon.kz.

Наконец-то свершилось. Шкарупа Анатолий Валерьевич постановлением Карагандинского облсуда освобожден из-под стражи на период судебного разбирательства под домашний арест, - написал в Facebook адвокат Нурлан Бейсекеев.

Шкарупа был арестован в ноябре 2018 года. Он обвиняется в присвоении или растрате чужого имущества в особо крупном размере в бытность акимом города Сарань. Чуть ли не на каждом судебном заседании адвокат просил изменить ему меру пресечения, но суд ходатайство не удовлетворял.

О том, что Шкарупа имеет отношение к хищениям заявлял генеральный прокурор Кайрат Кожамжаров. В ноябре 2018 года на заседании Совета безопасности в Акорде Кожамжаров сказал, что недавно назначенный на пост вице-министра энергетики Анатолий Шкарупа имеет отношение к хищению 215 млн тенге.

Вместе с бывшим вице-министром энергетики были арестованы экс-председатель правления АО "Фонд развития ЖКХ" Қайсар Байдалы и директор ТОО "ENERCO" Ерлан Набиев. Их подозревают в хищении бюджетных денежных средств, выделенных АО "Фонд развития жилищно-коммунального хозяйства" на приобретение и установку приборов учета тепла в Сарани Карагандинской области. При отсутствии теплотрассы и центральной котельной в Сарани Фондом якобы незаконно были перечислены в ТОО "ENERCO" свыше 215 млн тенге.


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