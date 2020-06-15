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Время работы ТРЦ, базаров, ЦОНов сократили в Алматы

Постановление вступило в силу со дня подписания.

Фото : pixabay.com15 июня 2020, 16:54

Вышло новое Постановление главного санврача Алматы Жандарбека Бекшина, в котором говорится об усилении карантинного режима в мегаполисе, передает zakon.kz.

Согласно документу, все базары (продовольственные и нет) теперь должны работать по будням с 9 до 16, по выходным с 9 до 18.

ТРЦ должны работать с 10 до 21 часов с приостановлением работы объектов питания, развлекательных и зрелищных объектов.

А объекты общественного питания теперь должны будут работать не позже 22 часов.

Банки должны перевести 50% сотрудников на дистанционную работу.

Также приостановлены работа банкетных залов, бильярдных, компьютерных центров и боулингов, букмекерских контор, запрещено проведение торжеств, памятных мероприятий.

Госорганы, филиалы Нацкомпаний должны отправить 50% сотрудников на дистанционную работу.

Работа ЦОНов должна быть переведена в онлайн-формат, услуги, которые невозможно оказать онлайн, ограничить по времени с 10 до 16 часов.

Постановление вступило в силу со дня подписания.

Альберт Ахметов


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