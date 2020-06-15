Коротко о требованиях к тем, кто полетит за границу

Регулярные международные авиасообщения возобновляются поэтапно с учетом категории страны (всего их три) и ограничительных мер в отношении авиапассажиров.

Главный государственный санитарный врач на транспорте Садвакас Байгабулов прокомментировал основные санитарно-карантинные требования для авиапассажиров по возобновляемым регулярным международным авиасообщениям, передает zakon.kz.

Требования прописаны в постановлении главного государственного санврача.

Регулярные международные авиасообщения возобновляются поэтапно с учетом категории страны (всего их три) и ограничительных мер в отношении авиапассажиров. В аэропорту прилета в Казахстане все пассажиры из стран первой и второй категории проходят бесконтактную термометрию и заполняют анкету на борту воздушного судна. При этом есть отдельные санитарно-карантинные требования для авиапассажиров из стран первой и второй категории, - сообщил Байгабулов.

К прибывающим авиапассажирам из стран первой категории – КНР, Южная Корея, Япония, Грузия, Тайланд – не предусмотрены ограничения.

Авиапассажиры, прибывшие из стран второй категории (Турция), у которых есть справка на отрицательный тест COVID-19 (ПЦР) – перемещаются без ограничений. А в случае отсутствия этой справки им вручается уведомление об обязательности его прохождении в течение 48 часов со дня прилета (за не прохождение предусмотрены административные меры).

Со странами (третья категория), которые не вошли в первую и вторую категории – регулярные международные авиарейсы запрещены.





Следует знать авиапассажирам из стран второй категории, что справка действительна в том случае если с момента ее получения прошло не более 5 суток на момент пересечения государственной границы Казахстана. Информация о всех пассажирах, прибывающих из стран первой и второй категории вносится в информационную систему Министерства здравоохранения. Это необходимо для установления контактных в случае подтверждения заболевания коронавирусной инфекции у авиапассажиров и мониторинга своевременного прохождения теста COVID-19 (ПЦР) теми авиапассажирами, которые прибыли из стран второй категории без справки, - добавил главный санврач на транспорте.

Он также отметил, что вылетающим за границу пассажирам ограничений не будет.

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