Доллар набирает в цене: ослаб не только тенге, но и валюты других развивающихся стран

Обзор по валютам отдельных развивающихся стран предоставил Национальный банк Казахстана.

По итогам торгов 12 июня рыночный курс тенге сложился на уровне 403,38 тенге за доллар США, ослабев за неделю на 0,9% (с 399,67). Также отмечено ослабление по отношению к доллару валют многих других государств. Обзор по валютам отдельных развивающихся стран с 5 по 12 июня 2020 года, предоставил Национальный банк Казахстана, сообщает zakon.kz.

На внешнем валютном рынке в период с 5 по 12 июня 2020 года произошел ряд значимых событий. Валюты развивающихся стран слабели на фоне опасений по поводу начала второй волны коронавируса в США после ослабления карантинных мер (число выявленных случаев заражения в стране достигло более 2 млн.), а также негативных прогнозов ФРС США по экономике (-6,5%) и уровню безработицы (9,3%) в 2020 году. ФРС США провела плановое заседание, по итогам которого было принято решение сохранить уровень ставки без изменения в диапазоне 0-0,25%. Джером Пауэлл сообщил, что ФРС США готова поддерживать ставку на текущем уровне до конца 2022 года. Всемирный Банк в полугодовом отчете прогнозирует падение мировой экономики на максимальную величину (-5,2%) со времен Второй мировой войны из-за пандемии, – отмечено в сообщении Нацбанка РК.

Динамика курсов валют развивающихся стран по отношению к доллару США складывалась следующим образом:

Индийская рупия ослабла на 0,4% (с 75,58 до 75,85) на фоне ухудшения риск-аппетита инвесторов и общего укрепления курса доллара США.

Турецкая лира ослабла на 0,6% (с 6,77 до 6,81) после комментариев Председателя ФРС США об ожиданиях затяжного восстановления экономики США и общего снижения риск-сентимента, несмотря на сообщения о заключении соглашения с международной депозитарно-клиринговой системой Euroclear о проведении расчетов по облигациям.

Южноафриканский ранд ослаб на 1,2% (с 16,88 до 17,08) на фоне глобального укрепления курса доллара США из-за распродаж на рынках рисковых активов, а также выхода данных о крупнейшем за последние 39 лет падении производства добывающей промышленности в апреле (-47,3% г/г).

Российский рубль ослаб на 1,7% (с 68,7 до 69,87) на фоне снижения цен на нефть и возобновления обсуждения антироссийских санкций в Конгрессе США.

Бразильский реал ослаб на 1,8% (с 4,96 до 5,05) на фоне снижения риск-аппетита инвесторов и фиксации прибыли. Выход данных о дефляции (-0,38 м/м в мае) увеличивает шансы о дальнейшем понижении ключевой ставки.

Индонезийская рупия ослабла на 1,8% (с 13 878 до 14 133) на фоне глобальной коррекции риск-аппетита инвесторов.

Мексиканское песо ослабло на 3,2% (с 21,58 до 22,26) на фоне общего укрепления курса доллара США и падения фондовых индексов США из-за падения риск-аппетита.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!