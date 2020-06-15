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Доллар набирает в цене: ослаб не только тенге, но и валюты других развивающихся стран

Обзор по валютам отдельных развивающихся стран предоставил Национальный банк Казахстана.

Фото : kzaif.kz15 июня 2020, 18:27

По итогам торгов 12 июня рыночный курс тенге сложился на уровне 403,38 тенге за доллар США, ослабев за неделю на 0,9% (с 399,67). Также отмечено ослабление по отношению к доллару валют многих других государств. Обзор по валютам отдельных развивающихся стран с 5 по 12 июня 2020 года, предоставил Национальный банк Казахстана, сообщает zakon.kz.

На внешнем валютном рынке в период с 5 по 12 июня 2020 года произошел ряд значимых событий. Валюты развивающихся стран слабели на фоне опасений по поводу начала второй волны коронавируса в США после ослабления карантинных мер (число выявленных случаев заражения в стране достигло более 2 млн.), а также негативных прогнозов ФРС США по экономике (-6,5%) и уровню безработицы (9,3%) в 2020 году. ФРС США провела плановое заседание, по итогам которого было принято решение сохранить уровень ставки без изменения в диапазоне 0-0,25%. Джером Пауэлл сообщил, что ФРС США готова поддерживать ставку на текущем уровне до конца 2022 года. Всемирный Банк в полугодовом отчете прогнозирует падение мировой экономики на максимальную величину (-5,2%) со времен Второй мировой войны из-за пандемии, – отмечено в сообщении Нацбанка РК.

Динамика курсов валют развивающихся стран по отношению к доллару США складывалась следующим образом:

Индийская рупия ослабла на 0,4% (с 75,58 до 75,85) на фоне ухудшения риск-аппетита инвесторов и общего укрепления курса доллара США.

Турецкая лира ослабла на 0,6% (с 6,77 до 6,81) после комментариев Председателя ФРС США об ожиданиях затяжного восстановления экономики США и общего снижения риск-сентимента, несмотря на сообщения о заключении соглашения с международной депозитарно-клиринговой системой Euroclear о проведении расчетов по облигациям.

Южноафриканский ранд ослаб на 1,2% (с 16,88 до 17,08) на фоне глобального укрепления курса доллара США из-за распродаж на рынках рисковых активов, а также выхода данных о крупнейшем за последние 39 лет падении производства добывающей промышленности в апреле (-47,3% г/г).

Российский рубль ослаб на 1,7% (с 68,7 до 69,87) на фоне снижения цен на нефть и возобновления обсуждения антироссийских санкций в Конгрессе США.

Бразильский реал ослаб на 1,8% (с 4,96 до 5,05) на фоне снижения риск-аппетита инвесторов и фиксации прибыли. Выход данных о дефляции (-0,38 м/м в мае) увеличивает шансы о дальнейшем понижении ключевой ставки.

Индонезийская рупия ослабла на 1,8% (с 13 878 до 14 133) на фоне глобальной коррекции риск-аппетита инвесторов.

Мексиканское песо ослабло на 3,2% (с 21,58 до 22,26) на фоне общего укрепления курса доллара США и падения фондовых индексов США из-за падения риск-аппетита.


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