Министр сельского хозяйства самоизолировался после контакта с Биртановым

Результат на коронавирус у министра отрицательный.

Министр сельского хозяйства Сапархан Омаров находится на самоизоляции после контакта с министром здравоохранения Елжаном Биртановым, у которого выявили коронавирус, передает zakon.kz.

Министр сельского хозяйства Сапархан Омаров, оказавшись контактным лицом, сдал тест на коронавирус. Его результат отрицательный. Однако, в соответствии с протоколом диагностики и лечения коронавирусной инфекции, руководитель Минсельхоза через определенное время должен повторно сдать анализы, а пока, в целях безопасности, будет находиться на самоизоляции. Сапархан Омаров продолжит работать по графику, через видеоконференцсвязь, - сообщил пресс-секретарь главы МСХ Жанжигит Омархан.

Отмечается, что министр сельского хозяйства находился в контакте с министром здравоохранения Елжаном Биртановым в ходе рабочей поездки в Жамбылскую область.

12 июня премьер-министр Аскар Мамин вместе с главой Минздрава Елжаном Биртанов были в Жамбылской области, где запускали строительство завода по производству вакцин. На следующий день стало известно, что министр здравоохранения заразился коронавирусом. Его госпитализировали в инфекционный стационар.

Премьеру из-за того, что он был контактным с Биртановым, пришлось самоизолироваться и работать в удаленном режиме. То же самое пришлось сделать акиму Жамбылской области Бердибеку Сапарбаеву. Оба сдали тест на новый вирус, результаты отрицательные.

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