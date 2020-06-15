Онлайн-займы на миллион тенге оформил мошенник в Караганде

Общая сумма материального ущерба 1 100 000 тенге.

В условиях возрастающего спроса на продукты розничного кредитования на рынке участились случаи мошеннических действии, сообщает zakon.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В целях предотвращения подобных инцидентов сотрудники полиции Юго-Восточного ОП города Караганда рекомендуют не поддаваться на заверения мошенников и не отправлять посредством мессенджеров фото документов, банковские счета и персональные данные.

Сотрудниками полиции города Караганды задержан 27-летний уроженец Актюбинской области, разыскиваемый за совершение ряда мошенничеств, а именно путем обмана и злоупотребления доверием используя информационную систему оформлял онлайн-займ.

Подозреваемый брал сотовый телефон своей бывшей супруги и отправлял сообщения ее близким и знакомым с просьбой о предоставлении банковского счета, которые ничего не подозревая отправляли свои данные. Данную просьбу он мотивировал отсутствием своего счета.

Подозреваемый имея все персональные данные, оформлял на них онлайн-кредиты и поступившие деньги просил перевести на счет своего тестя, которого тоже обманул аналогичным образом. Общая сумма материального ущерба 1 100 000 тенге.

В настоящее время органом досудебного расследования установлены 11 потерпевших. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде “содержания под стражей”.

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