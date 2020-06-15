Чем закончилась рабочая поездка премьер-министра РК в Жамбылскую область

С ходом реализации государственных программ развития ознакомился Премьер-Министр РК Аскар Мамин.

Итоги рабочей поездки Премьер-Министра РК Аскара Мамина в Жамбылскую область, сообщает zakon.kz.

За 5 месяцев т. г. экономика Жамбылской области демонстрирует стабильный рост. В регионе активно реализуются государственные программы "Нұрлы жер", "Нұрлы жол", ГПИИР, "Экономика простых вещей", программа "Дорожная карта занятости-2020" и другие программы развития.

Практически во всех сегментах экономики региона наблюдается положительная динамика - сельское хозяйство и животноводство выросли на 2,9%, инвестиции в основной капитал - на 2,6%, объем строительства - на 8,7% к соответствующему периоду прошлого года.

В текущем году в Жамбылской области будет введено около 550 тыс. кв. м жилья, планируется сдать в эксплуатацию 34 объекта водоснабжения. Реализуются 23 проекта по ремонту автодорог местного значения, в том числе такие крупные, как "Строительство автомобильной дороги "Южный обход города Тараз к границе Кыргызстана", "Реконструкция автомобильной дороги областного значения "Тараз – Сарыкемер – Туймекент – Акшолак", "Реконструкция автомобильной дороги "Тараз – Жетибай – Тегистик – Ойык".

В рамках Государственной программы индустриально-инновационного развития на 2020-2025 годы в Жамбылской области реализуются 24 инвестиционных проекта на общую сумму 1051,6 млрд тг. По программе "Экономика простых вещей" одобрены 114 проектов на 68,6 млрд тг, из них профинансировано 89 проектов на 2,2 млрд тг.

На 1 июня 2020 года активными мерами занятости охвачено порядка 17 тыс. человек. В рамках программы "Дорожная карта занятости" реализуется 831 инфраструктурный проект.

По поручению Главы государства в Жамбылской области реализуется проект "От поля до прилавка" по развитию кооперационной цепочки на селе, который направлен на сокращение импорта сельхозпродукции, стабилизацию цен и поддержку отечественных производителей. В обеспечении стабильного закупа продовольственных товаров будут участвовать 50 торговых точек и оптово-распределительный центр, а также 21 перерабатывающее предприятие, 45 крестьянских хозяйств и 10 кооперативов.

Одновременно осуществляется пилотный проект по повышению доходов сельчан, в рамках которого профинансировано 2478 заявок на сумму 7,2 млрд тг, охвачено 7856 дворов в 11 сельских округах области.

В Кордайском районе в текущем году реализуется 387 проектов по развитию социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры общей стоимостью 20,5 млрд тг. Будет отремонтировано свыше 350 км дорог, включая 268 внутрипоселковых улиц и 4 автодороги районного значения. По поручению Главы государства до конца т. г. будут газифицированы 7 сел - Каракемер, Аукатты, Булар батыр, Сортобе, Масанчи, Карасу, Отеген.

Проводимая в рамках госпрограммы "Нұрлы жер" реконструкция пограничного перехода "Кордай" на границе с Кыргызстаном позволит увеличить пассажиропоток в 4 раза, а пропускную способность автотранспорта через госграницу - в 2,5 раза. Срок завершения строительных работ - декабрь т. г. В последующий период планируется поэтапно реконструировать все 8 пунктов на границе с Кыргызстаном.

12-13 июня 2020 года в рамках рабочей поездки в Жамбылскую область с ходом реализации государственных программ развития ознакомился Премьер-Министр РК Аскар Мамин, посетив Тараз, Жамбылский и Байзакский районы, а также села Масанчи, Каракемер, Сортобе и Кордай Кордайского района.

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