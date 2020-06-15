Премьер-министр Кыргызстана подал в отставку на фоне скандала о продаже радиочастот

В конце мая премьер взял отпуск, чтобы не мешать следствию по делу о продаже радиочастот.

Премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев подал в отставку, сообщает zakon.kz.

В своем обращении он отметил, что принял решение сложить с себя полномочия из-за того, что ситуация неопределенности, возникшая из-за его вынужденного отпуска на время расследования дела о продаже радиочастот, мешает полноценной работе правительства.

В середине мая в парламенте республики разгорелся скандал из-за незаконной продажи радиочастот. По версии депутатов, 200 мегагерц радиочастот были проданы одному из мобильных операторов Кыргызстана незаконно, в результате чего государству был нанесен многомиллионный ущерб. По возбужденному уголовному делу были задержаны бывший директор госагентства связи Наталья Черногубова и несколько сотрудников спецслужб. На заседании парламента 20 мая депутат Жанар Акаев предположил, что премьер может быть причастен к этому делу.

В сегодняшних сложных условиях, когда страна противостоит угрозе коронавирусной инфекции и борется с ее последствиями для экономики, правительство должно работать стабильно и пользоваться полным доверием со стороны граждан, а ситуация неопределенности мешает полноценной работе правительства. Исходя из этих соображений я принял решение сложить с себя полномочия премьер-министра Кыргызской Республики, - цитирует Абылгазиева пресс-служба правительства.

В конце мая премьер взял отпуск, чтобы не мешать следствию по делу о продаже радиочастот.

Я уже говорил и еще раз хочу особо подчеркнуть, что не имею никакого отношения к этому делу, а прозвучавшие в мой адрес обвинения не имеют под собой никаких оснований. В течение моего двухнедельного отпуска следственные органы ко мне с какими-либо вопросами не обращались. Уверен, что следствие расставит все по местам и выявит истинных виновных в нарушении закона, - заявил Абылгазиев.

"В своей работе я всегда работал честно и открыто, старался приносить пользу общему делу и уверен, что и в будущем у меня будет возможность применять свои знания и накопленный опыт на благо страны и общества", - подытожил политик.

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