Исполнять обязанности министра здравоохранения РК будут три вице-министра

Они будут исполнять обязанности министра здравоохранения до полного выздоровления Елжана Биртанова.

Ответственный секретарь разработал график, согласно которому три вице-министра будут работать поочередно до полного выздоровления Елжана Биртанова, сообщает zakon.kz.

Ответственным секретарем министерства здравоохранения РК утвержден график того, кто будет исполнять обязанности министра здравоохранения. Временно исполнять обязанности министра здравоохранения будут три вице-министра через день, поочередно, это: Олжас Абишев, Людмила Бюрабекова и Лязат Актаева. Они через день будут исполнять обязанности министра до полного выздоровления и возвращения на работу Елжана Биртанова, - сообщил официальный представитель Минздрава Диас Ахметшарип.

Ранее сообщалось, что министр здравоохранения РК Елжан Биртанов заразился коронавирусной инфекцией. Он был госпитализирован в инфекционный госпиталь.

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