36 баз отдыха на Алаколе получили разрешение на работу

В этом году чтобы отдохнуть на Алаколе, казахстанцам придется следовать определенным правилам.

На побережье озера Алаколь в Восточно-Казахстанской области начался новый пляжный сезон, сообщает zakon.kz со ссылкой на Хабар 24.

В связи с пандемией нынешний год внес в туристический кластер свои коррективы. Пока принимать посетителей готовы не все базы отдыха. Из 175 предпринимателей разрешение специальной мониторинговой группы получили лишь 36. На днях готовность туристической зоны оценил аким области.

В этом году чтобы отдохнуть на Алаколе, казахстанцам придется следовать определенным правилам. Одно из главных условий – наличие справки с отрицательным результатом теста на COVID-19. Без нее просто не пустят на курорт. Кроме того, туристы обязательно должны быть в масках и соблюдать дистанцию. В каждый отель закупят санитайзеры и термометры.

В этом году мы построили еще один ресторан, чтобы мест было много, чтобы люди могли поместиться и держать дистанцию. Точно так же лежаки, будет соблюдаться дистанция. Куда бы люди ни направлялись, антисептики будут предоставляться и маски, - рассказала администратор дома отдыха Арайлым Маратова.

Стоит отметить, что на Арбате уже разместили рекомендации по профилактике коронавирусной инфекции, а на побережье озера нанесли разметку для соблюдения посетителями социальной дистанции. Следить за порядком будут порядка 70 камер "Сергек" и мониторинговая группа.

К слову, в прошлом году восточное побережье озера Алаколь посетили более 700 тысяч туристов. На двухкилометровой пляжной зоне и Арбате могли одновременно находиться до 12 тысяч человек.

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