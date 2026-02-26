#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
501.26
590.38
6.54
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
501.26
590.38
6.54
Туризм

Базы отдыха на Алаколе рискуют уйти под воду

Алаколь, озеро Алаколь, зона отдыха, зоны отдыха, пляж, пляжи, база отдыха, базы отдыха, фото - Новости Zakon.kz от 26.02.2026 16:50 Фото: primeminister.kz
И.о. председателя Комитета индустрии туризма Министерства туризма и спорта Нурбол Байжанов на брифинге в СЦК 26 февраля 2026 года высказался о ситуации с базами отдыха на Алаколе, которые расположены фактически у самой кромки воды, передает корреспондент Zakon.kz.

Нурбол Байжанов заявил, что пляжную зону смывает с каждым годом.

"За последние 10 лет на 150 м вода уже подошла к этим базам. Некоторые базы отдыха практически под риском (размыва. – Прим. ред.) сейчас. Поэтому здесь вопрос не в базах отдыха, а именно в необходимости проведения берегоукрепительных работ и расширении в целом пляжных зон", – добавил он.

По его словам, планируется проведение этих работ.

"Акимат уже разработал проектно-сметную документацию, которая проходит сейчас госэкспертизу", – резюмировал спикер.

14 сентября 2025 года в Маканчинском районе области Абай объявили чрезвычайное положение. Причина такого решения – угроза размыва набережной в Кабанбайском сельском округе, где сосредоточены десятки туристических объектов.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Читайте также
КГД сделал срочное предупреждение из-за SMS и сообщений в WhatsApp
16:54, Сегодня
КГД сделал срочное предупреждение из-за SMS и сообщений в WhatsApp
Раскрыт портрет иностранного туриста, посещающего Казахстан
15:10, Сегодня
Раскрыт портрет иностранного туриста, посещающего Казахстан
Как будут привлекать туристов в Алматы, Бурабай и Мангистау
15:24, Сегодня
Как будут привлекать туристов в Алматы, Бурабай и Мангистау
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Казахстанская борчиха вышла в финал элитного турнира в Албании
18:58, Сегодня
Казахстанская борчиха вышла в финал элитного турнира в Албании
Казахстанский борец получил шанс выиграть медаль престижного турнира в Европе
18:51, Сегодня
Казахстанский борец получил шанс выиграть медаль престижного турнира в Европе
Ризабек Айтмухан провёл схватку за финал с Абдулрашидом Садулаевым на топ-турнире
18:32, Сегодня
Ризабек Айтмухан провёл схватку за финал с Абдулрашидом Садулаевым на топ-турнире
Казахстанского борца лишили финала элитного турнира в Европе
18:18, Сегодня
Казахстанского борца лишили финала элитного турнира в Европе
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: