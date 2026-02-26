Базы отдыха на Алаколе рискуют уйти под воду

И.о. председателя Комитета индустрии туризма Министерства туризма и спорта Нурбол Байжанов на брифинге в СЦК 26 февраля 2026 года высказался о ситуации с базами отдыха на Алаколе, которые расположены фактически у самой кромки воды, передает корреспондент Zakon.kz.

Нурбол Байжанов заявил, что пляжную зону смывает с каждым годом. "За последние 10 лет на 150 м вода уже подошла к этим базам. Некоторые базы отдыха практически под риском (размыва. – Прим. ред.) сейчас. Поэтому здесь вопрос не в базах отдыха, а именно в необходимости проведения берегоукрепительных работ и расширении в целом пляжных зон", – добавил он. По его словам, планируется проведение этих работ. "Акимат уже разработал проектно-сметную документацию, которая проходит сейчас госэкспертизу", – резюмировал спикер. 14 сентября 2025 года в Маканчинском районе области Абай объявили чрезвычайное положение. Причина такого решения – угроза размыва набережной в Кабанбайском сельском округе, где сосредоточены десятки туристических объектов.

