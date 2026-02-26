Базы отдыха на Алаколе рискуют уйти под воду
И.о. председателя Комитета индустрии туризма Министерства туризма и спорта Нурбол Байжанов на брифинге в СЦК 26 февраля 2026 года высказался о ситуации с базами отдыха на Алаколе, которые расположены фактически у самой кромки воды, передает корреспондент Zakon.kz.
Нурбол Байжанов заявил, что пляжную зону смывает с каждым годом.
"За последние 10 лет на 150 м вода уже подошла к этим базам. Некоторые базы отдыха практически под риском (размыва. – Прим. ред.) сейчас. Поэтому здесь вопрос не в базах отдыха, а именно в необходимости проведения берегоукрепительных работ и расширении в целом пляжных зон", – добавил он.
По его словам, планируется проведение этих работ.
"Акимат уже разработал проектно-сметную документацию, которая проходит сейчас госэкспертизу", – резюмировал спикер.
14 сентября 2025 года в Маканчинском районе области Абай объявили чрезвычайное положение. Причина такого решения – угроза размыва набережной в Кабанбайском сельском округе, где сосредоточены десятки туристических объектов.
