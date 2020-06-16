Коронавирус из Пекина оказался более заразным, чем инфекция из Уханя

Отличие нынешней ситуации в Пекине от того, что происходило в Ухане, заключается в том, что Китай уже накопил значительный опыт и создал действенные защитные механизмы.

Коронавирус, который был выявлен на оптовом рынке в Пекине, вероятно, более заразный, чем тот, что обнаружили на рынке морепродуктов в Ухане, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Такое заявление сделал профессор института вирусологии медицинского отделения Уханьского университета Ян Чжаньцю.

В процессе эволюции инфективность вируса может усиливаться, а может ослабевать. Но я считаю, что обнаруженный на рынке "Синьфади" коронавирус SARS-CoV-2 более заразный, чем тот, что был на рынке "Хуанань" в Ухане" - заявил Ян Чжаньцю в интервью газете "Хуаньцю шибао".

Он напомнил, что комитет по здравоохранению Уханя официально уведомил о новом вирусе в конце декабря прошлого года, к 17 января 2020 года было зарегистрировано в общей сложности 62 подтвержденных случая, что более-менее близко к количеству уже выявленных случаев в Пекине. И хотя сейчас технические возможности намного лучше и количество проведенных тестов намного больше, "полученные результаты все равно стали неожиданностью".

Кроме того, по его словам, в Ухане эпидемия была зимой, когда условия способствуют распространению вируса, в Пекине же в настоящее время высокая летняя температура, что не способствует распространению болезни. Также в Ухане было много пациентов, которые не имели истории контактов с рынком морепродуктов, в то время как сейчас в Пекине все связаны с рынком "Синьфади".

По его словам, отличие нынешней ситуации в Пекине от того, что происходило в Ухане, заключается в том, что Китай уже накопил значительный опыт и создал действенные защитные механизмы, благодаря которым смог оперативно принять необходимые меры для контроля и борьбы с эпидемией.

Вместе с тем он признал, что появление новых вспышек и штаммов вируса осложняет исследования и разработку вакцин.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!