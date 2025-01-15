Шок и лихорадка: нефтяной рынок накануне глобального передела

Цены на нефть могут вырасти до 90 долларов за баррель. Или упасть ниже 60 долларов. Или цены останутся на нынешнем уровне. Все эти прогнозы имеют право на жизнь, так как отражают неопределенность создавшейся ситуации. О том, что происходит на глобальном нефтяном рынке, – в обзоре Zakon.kz.

В качестве противоречивости нефтяных предсказаний можно привести аналитический обзор Goldman Sachs (банк в США – один из крупнейших инвестиционных банков в мире. –Прим. ред.) "Как геополитика повлияет на цены на нефть в 2025 году".

Конфликты и геополитическая неопределенность повлияли на нефтяные рынки, сделав 2024 год непредсказуемым. Цена на сырую нефть марки Brent в среднем составляла около 80 долларов за баррель в течение 2024 года, но иногда падала до низких 70 долларов.

"В этом году Goldman Sachs Research прогнозирует, что Brent будет торговаться в диапазоне $70-85 за баррель и составит в среднем около $76. Цены будут в значительной степени зависеть от темпов добычи в странах, не входящих в ОПЕК, а также, возможно, от геополитических факторов – от санкций до тарифов", – говорится в отчете.

Отметим, что это практически совпадает с прогнозом правительства Казахстана, которое заложило цену нефти в 75 долларов на 2025 год.

При этом в Goldman Sachs уверены, что цены будут зависеть от темпов добычи в странах, не входящих в ОПЕК, но больше всего – от санкций и торговых войн, которые могут привести к выходу цен за 90 долларов за баррель.

Прогноз цен на нефть от Goldman Sachs. Фото: goldmansachs

Главные факторы, которые могут спровоцировать рост цен на нефть, – это сокращение поставок иранской нефти на 1 млн баррелей в сутки на фоне американской поддержки Израиля.

Кроме этого, нефтяные цены могут подскочить при условии снижения добычи нефти в России также на 1 млн баррелей в сутки. При этом к концу 2026 года цены на нефть могут упасть до 60 долларов за баррель, если США повысят всеобщий торговый тариф на 10%.

Между тем Reuters сообщает, что ужесточение санкций США против нефтяного сектора России ограничит поставки российской нефти в Китай и Индию, в итоге эти страны начнут покупать нефть с Ближнего Востока, из Африки, США и Канады, что приведет к росту цен и стоимости фрахта морских танкеров.

"Цены на фрахт нефтетанкеров уже выросли примерно на 15-35% в зависимости от маршрута после введения санкций против 183 суден, которые США назвали "частью теневого флота". Reuters

Так, 14 января нефтяная компания Shell забронировала три крупных нефтеналивных судна, способных перевозить до 2 млн баррелей нефти, для транспортировки сырой нефти с Ближнего Востока. Китайский нефтеперерабатывающий завод Shenghong Petrochemical также забронировал два танкера на этот период.

Bloomberg пишет, что до сих пор на мировом рынке нефти преобладало мнение, что 2025 год будет годом "огромного излишка и фиксированных или мягких цен". Однако после введения новых санкций США против российской энергетической отрасли перспективы осложнились.

10 января США ввели новые санкции против российского энергетического сектора. Под ограничения, в частности, попали "Газпромнефть" и ее "дочки", а также "Сургутнефтегаз", "Ингосстрах", группа "Альфастрахование" и другие. Помимо этого, ограничения затронули 183 нефтяных танкера, а также 17 компаний и трех физических лиц из Гонконга, Латвии, Либерии, ОАЭ якобы за торговлю российской нефтью.

Ранее мы рассказали о негативном эффекте антироссийских санкций на Казахстан. Санкции могут вызвать плавное сокращение объемов добычи сырья в РФ, падение курса рубля, которое начнет оказывать косвенное давление и на казахстанский тенге.