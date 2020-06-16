В США назначили первую за 17 лет смертную казнь на федеральном уровне

Трое преступников будут казнены в период с 13 по 17 июля, еще один — 28 августа.

Федеральные власти США планируют возобновить смертную казнь впервые с 2003 года, передает zakon.kz со ссылкой на Минюст страны.

Четверо осужденных будут казнены в июле и августе. Всех четверых признали виновными в убийствах детей, двоих из них также признали виновными в изнасилованиях своих жертв.

Трое преступников будут казнены в период с 13 по 17 июля, еще один — 28 августа.

Последний раз американские федеральные власти приводили в исполнение смертный приговор в 2003 году. С тех пор действовал своего рода неофициальный мораторий из-за того, что не были согласованы правила применения смертельных инъекций.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!