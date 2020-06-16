Черный протестующий вынес белого человека через разъяренную толпу 

Он не хотел, чтобы произошло убийство.

Субботние демонстрации в Лондоне вышли из под контроля и переросли в насилие. Участник протестов, чернокожий активист Black Lives Matter, вынес белого человека из толпы в безопасное место, чтобы остановить убийство. Об этом пишет Fox News, передает zakon.kz.

Патрик Хатчинсон и еще четверо протестующих стали свидетелями ссоры, которая чуть не перешла в драку. Пятеро мужчин окружили упавшего на землю белого человека и образовали барьер. Затем Хатчинсон поднял мужчину, другие четверо окружили их, защищая от нападения.

Я просто думал о человеке, лежащем на земле. Это не закончилось бы хорошо, если бы мы не вмешались. У меня не было других мыслей, кроме как добраться до безопасного места. Мы сделали то, что должны были сделать, - сказал Хатчинсон.

Активист заявил, что предпочел не оставаться в стороне, как это сделали трое полицейских в Миннеаполисе, которые не предотвратили убийство Джорджа Флойда.

Протесты не означают конфликты черных против белых. Мы все должны быть против расистов. Я просто хочу равенства, равенства для всех нас. На данный момент чаша весов не равна, и я просто хочу справедливой и честной жизни для моих детей и внуков, - сказал Патрик Хадчинсон.

Британский премьер-министр Борис Джонсон осудил "расисткие настроения" сотни в белых мужчин, которые участвовали в контрпротесте на Парламентской площади, организованном правыми. Они утверждали, что пришли для защиты исторических статуй, в том числе Уинстона Черчилля. Ранее ее исписали надписью "расист". Отмечается, что эти группы сталкивались как с активистами BLM, так и с полицейскими, забрасывая их бутылками, камнями и дымовыми шашками.

По информации полиции, было арестовано 113 человек. В их числе 28-летний мужчина, который, как сообщается, мочился на мемориале Кита Палмера - полицейского, который остановил террориста в 2017 году и погиб.

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