Пострадавшим во время ЧП и карантина предпринимателям дадут послабления по кредитам

Им предоставят рефинансирование или отсрочку.

Председатель Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова подписала приказ о дополнительной поддержке предпринимателей (малый и средний бизнес), чье положение ухудшилось в период ЧП и карантина, передает zakon.kz.

Согласно приказу, предприниматели, финансовое состояние которых ухудшилось в период ЧП и карантина, могут подать заявление на отсрочку или рефинансирование банковского займа и микрокредита, выданных на рабочие цели.

Субъект малого и среднего предпринимательства может подать заявление с приложением необходимых документов в банк второго уровня, организацию, осуществляющую отдельные виды банковских операций, организацию, осуществляющую микрофинансовую деятельность, в том числе юридическому лицу, ранее являвшемуся указанными организациями (далее - кредитная организация), посредством электронной почты, онлайн-системы "банк-клиент", интернет-ресурса, мобильного приложения или других средств связи, - сказано в приказе.

После обращения кредитная организация проведет оценку финансового состояния предпринимателя, влияние режима ЧП или карантина на его деятельность, перспективы восстановления.

Если подтверждаются объективные причины ухудшения финансового положения предпринимателя в период ЧП и карантина, то кредитная организация предложит субъектам малого и среднего бизнеса два варианта помощи.

Первый. Рефинансирование банковского займа и (или) микрокредита по льготным условиям в рамках госпрограмм поддержки субъектов предпринимательства. В том случае, если кредитная организация участвует в реализации госпрограмм, либо по внутреннему порядку реструктуризации займов и (или) микрокредитов.

Второй. Предоставление отсрочки платежей на период, достаточный для восстановления финансового состояния и платежеспособности. Период отсрочки составляет не менее 90 календарных дней, если иные сроки не указаны в заявлении субъекта малого и среднего предпринимательства.

Отсрочка предоставляется путем составления нового графика платежей в виде распределения ранее отсроченных платежей до конца срока займа либо увеличения срока займа на период отсрочки, если иной график платежей не предусмотрен договором банковского займа и (или) микрокредита, либо не указан в заявлении субъекта малого и среднего предпринимательства.

Заявление о рефинансировании или отсрочки вместе с документами, подтверждающими ухудшение финансового положения, предприниматели могут подать в кредитную организацию с 16 июня 2020 года по 15 сентября 2020 года.

Рассмотрение заявления должно составлять не более 20 рабочих дней со дня получения заявления и полного перечня документов, предусмотренных во внутреннем порядке реструктуризации займов и (или) микрокредитов.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!