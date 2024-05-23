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Законодательство РК

Какие послабления по кредитам получат срочники, рассказал сенатор

кредиты, АРРФР, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 23.05.2024 13:24 Фото: Zakon.kz
Сенатор Сергей Карплюк в кулуарах палаты 23 мая разъяснил норму, согласно которой солдатам-срочникам будут давать отсрочку по выплате кредита, сообщает Zakon.kz.

Такие нормы заложены в Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам минимизации рисков при кредитовании, защиты прав заемщиков, регулирования финансового рынка и совершенствования исполнительного производства".

Документом предлагается продление на 60 дней предусмотренной Законом отсрочки по погашению займа на период прохождения срочной воинской службы.

"Мы добавили 60 дней срок для срочников, для военнослужащих в срочной службе, чтобы к ним не предъявляли банки, микрофинансовые организации свои требования. Если у срочника есть кредиты, он призван, это по Конституции, он выполняет долг Родине, и когда он возвращается, чтобы сразу же к нему не предъявили счета банковские организации, мы решили, что необходим какой-то срок. Он был определен, и заключение правительства мы также получили, одобрена эта поправка: 60 дней, чтобы бывший срочник имел возможность устроиться на работу и уже стал платежеспособным", – сказал сенатор.

По его словам, это не нужно понимать так, что идет освобождение от выплаты кредита.

"Речь идет о том, что банки и микрофинансовые организации не будут им предъявлять требования по выплате, будут начислять проценты и так далее. Кредит не спишется, но дается время на то, чтобы срочник нашел себе работу, то есть восстановился финансово", – резюмировал Карплюк.

Ранее заместитель председателя Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Олжас Кизатов высказался об условии получения разрешения на получение кредита от супругов. 

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