Исполнять обязанности главы Минздрава будет Лязат Актаева
Накануне сообщалось, что исполнять обязанности главы Минздрава по очереди будут три вице-министра здравоохранения.
Фото : zakon.kz16 июня 2020, 11:38
Исполнять обязанности главы министерства здравоохранения будет только один человек, это вице-министр Лязат Актаева, передает zakon.kz.
Накануне сообщалось, что исполнять обязанности главы Минздрава по очереди будут три вице-министра здравоохранения. Это Олжас Абишев, Людмила Бюрабекова и Лязат Актаева.
Сегодня утром у нас другая информация. Исполнять обязанности главы Минздрава будет только один человек Лязат Актаева, пока Елжан Амантаевич не выздоровеет. Мы не будем трем вице-министрам ежедневно поочередно передавать эстафету, - сказал официальный представитель Минздрава Диас Ахметшарип.
14 июня министр здравоохранения Елжан Биртанов сообщил, что заразился коронавирусом. Его госпитализировали в инфекционный стационар. Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести. Министру диагностировали пневмонию.
Айтурган Азимжанова
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5027726-25e390f50829c02320fabac124688ef5
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...