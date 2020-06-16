Исполнять обязанности главы Минздрава будет Лязат Актаева

Накануне сообщалось, что исполнять обязанности главы Минздрава по очереди будут три вице-министра здравоохранения.

Исполнять обязанности главы министерства здравоохранения будет только один человек, это вице-министр Лязат Актаева, передает zakon.kz.

Накануне сообщалось, что исполнять обязанности главы Минздрава по очереди будут три вице-министра здравоохранения. Это Олжас Абишев, Людмила Бюрабекова и Лязат Актаева.

Сегодня утром у нас другая информация. Исполнять обязанности главы Минздрава будет только один человек Лязат Актаева, пока Елжан Амантаевич не выздоровеет. Мы не будем трем вице-министрам ежедневно поочередно передавать эстафету, - сказал официальный представитель Минздрава Диас Ахметшарип.

14 июня министр здравоохранения Елжан Биртанов сообщил, что заразился коронавирусом. Его госпитализировали в инфекционный стационар. Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести. Министру диагностировали пневмонию.

Айтурган Азимжанова

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