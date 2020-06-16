На крутом склоне горы застряли дети в Туркестанской области

На видео с места видно, что один из ребят находится примерно посередине высокого обрывистого склона горы.

Появилось видео горы, на которой застряли двое подростков в Туркестанской области, передает zakon.kz.

15 июня группа из 25 человек вышла с зоны отдыха "Бургулюк", что в 5-ти км от с. Бургулюк Толебиского района Туркестанской области к горам. Трое учеников заблудились. Один подросток сорвался с обрыва и погиб. Двоих других спасатели пытаются снять с гор. Работа затрудняется скалистой местностью, высокогорьем и крутыми склонами.

На видео с места видно, что один из ребят находится примерно посередине высокого обрывистого склона горы. Второго подростка не видно. Известно, что они находятся в разных местах.

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