Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

На крутом склоне горы застряли дети в Туркестанской области

На видео с места видно, что один из ребят находится примерно посередине высокого обрывистого склона горы.

Фото : webmineral.ru16 июня 2020, 12:13

Появилось видео горы, на которой застряли двое подростков в Туркестанской области, передает zakon.kz.

15 июня группа из 25 человек вышла с зоны отдыха "Бургулюк", что в 5-ти км от с. Бургулюк Толебиского района Туркестанской области к горам. Трое учеников заблудились. Один подросток сорвался с обрыва и погиб. Двоих других спасатели пытаются снять с гор. Работа затрудняется скалистой местностью, высокогорьем и крутыми склонами.

На видео с места видно, что один из ребят находится примерно посередине высокого обрывистого склона горы. Второго подростка не видно. Известно, что они находятся в разных местах.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты