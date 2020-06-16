Дети потерялись в горах Туркестанской области, одного нашли мертвым

Двоих детей пытаются спустить с гор.

В Толебиском районе Туркестанской области проводится спасательная операция по спуску с гор заблудившихся детей, передает zakon.kz.

По данным пресс-службы КЧС МВД РК, днем 15 июня в 5-ти км от с. Бургулюк Толебиского района с зоны отдыха "Бургулюк" группа из 25-ти человек (трое взрослых и 22 ученика) вышли отдохнуть к горам. 9 учеников и 1 воспитатель вышли в горы днем, а 6 учеников и 1 воспитатель самостоятельно спустились с горы, и 3 ученика заблудились.

В 22:48 час. после спуска с гор воспитатель сообщил информацию на номер "112" о происшествии. С 23:00 час. проводятся поисково-спасательные работы силами Оперативно-спасательного отряда ДЧС Шымкента, ДЧС Туркестанской области, бригады скорой медицинской помощи, отдела полиции, всего задействовано 23 человека и 5 единиц техники. В 00:58 час. 16 июня поисковой группой ОСО ДЧС Шымкента обнаружено тело подростка, 2003 г.р., который сорвался с обрыва, тело спущено и передано полиции, - сказано в сообщении.

По состоянию на 11:00 час 16 июня спасатели нашли двоих учеников, которые находятся в горах. Со слов спасателей с ними имеется сотовая связь.

Спасатели ОСО ДЧС Шымкента с применением альпинистского снаряжения проводят операцию по спуску детей. Работа затрудняется скалистой местностью, высокогорьем и крутыми склонами.

Об итогах спасательной операции будет сообщено дополнительно.

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