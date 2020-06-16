Стоит ли приравнивать регулирование бездымных нагреваемых табачных изделий к сигаретам?

Нет оснований - Клайв Бейтс.

В Казахстане продолжаются острые дискуссии вокруг регулирования табака и бездымных никотиносодержащих продуктов. На вопросы zakon.kz ответил известный британский медик и специалист по регулированию табачного рынка профессор Клайв Бейтс.

- Считаете ли вы, что существует какая-то оптимальная формула для регулирования табачных изделий?

- Здесь необходимо говорить в первую очередь о регулировании не сигарет, а бездымных продуктов пониженного риска. Ключевая особенность новых продуктов – отсутствие в них горения и дыма, тогда как именно дым, что доказано медицинскими исследованиями, несет основную угрозу здоровью. Сам по себе отказ от дыма как средства доставки никотина в организм – это уже как минимум 90-процентное снижение рисков для здоровья.

Регулирование ЭСДН должно отличаться от регулирования сигарет, потому что по степени вреда это несопоставимо разные продукты. Согласно продвигаемой ВОЗ "Концепции снижения вреда", регулирование должно поощрять переход от более вредных продуктов к менее вредным. Как специалист, много лет занимающийся этими вопросами, я убежден, что регулирование табачных и никотиновых продуктов должно быть пропорционально риску. То есть – с более строгим и жестким контролем над продуктами самого высокого риска, такими как сигареты, и с более мягким и дифференцированным регулированием продуктов со сниженным риском. Ограничения должны быть пропорциональны тому, насколько рискованным является сам продукт.

Например, налогообложение: в отношении сигарет и другого сжигаемого табака необходимы относительно высокие налоги. В отношении бездымных продуктов пониженного риска – низкий или нулевой налог, либо только налог с продаж.

- На Глобальном форуме по никотину в 2016 году вы, говоря о регулировании рынка альтернативных никотинсодержащих продуктов, заявили, что здоровье должно быть в центре внимания. Правительства сегодня следуют этой логике?

– Далеко не везде. Опыт показал, что чрезмерно жесткое регулирование гораздо менее вредных электронных систем доставки никотина (ЭСДН) приводит к стимулированию сигарет на рынке. Да, парадокс, но законодатель таким образом поддерживает курение.

В своем докладе о снижении вреда от табака Британский Королевский колледж врачей обобщил возможные непредвиденные последствия слишком жесткого регулирования нагреваемого табака, вейпинга и других продуктов, свободных от табачного дыма. Вот только некоторые из возможных последствий. Первое: потеря разнообразия продуктов на рынке – отсутствие выбора может подтолкнуть пользователей на черный рынок, что мы наблюдали в прошлом году в случае с вейпингом в США. Второе: ограничения на рынке становятся барьером для успешных инноваций в сфере бездымных продуктов. Третье: запрет использования электронных сигарет уменьшает их привлекательность по сравнению с курением. Негативных последствий много, и все они, как видим, прямо работают на индустрию сигарет!

В то же время, есть и позитивные примеры. Например, Япония долго считалась одной из самых курящих стран мира. Но с момента начала продаж систем бездымного нагревания табака в конце 2015 года все изменилось. С 2015 по 2019 год общие продажи сигарет в стране снизились на 38%! То есть ЭДСН резко изменили привычки курильщиков в одной из самых консервативных и курящих стран мира. Это может свидетельствовать только об одном: потенциал бездымных продуктов пониженного риска в борьбе против курения огромен. И правительства должны делать все для того, чтобы миллионы людей, которые не могут или не хотят по каким-то причинам полностью бросить курить, смогли сохранить свое здоровье. Ведь в этом суть политики защиты здоровья нации в любом государстве.

- Между тем, казахстанские чиновники настаивают на приравнивании к сигаретам нагреваемого табака и других бездымных продуктов. Каковы, на ваш взгляд, последствия такого?

- Нет оснований приравнивать регулирование бездымных нагреваемых табачных изделий к сигаретам. Мы знаем, что люди, которые переходят на бездымные продукты, исключают воздействие токсичных веществ табачного дыма на свой организм. По данным исследований, эффект почти тот же, как при полном отказе от курения. Так почему правительству Казахстана пришло в голову использовать для ЭСДН те же инструменты регулирования, что и для сигарет, которые примерно в десять раз более вредны? Бездымные продукты могут очень быстро вытеснить курение у вас в Казахстане, что окажет чрезвычайно благоприятный эффект на здоровье населения, значительно сократив потребление сигарет, как это произошло в Японии. Если же правительство прибегнет к выравниванию регулирования сигарет и ЭСДН, то оно, как показала мировая практика, защитит сигареты от того спада продаж (> 30%), который происходит в последние три года. Вам в Казахстане это нужно – поддерживать "табачных королей"?

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