Нур-Султан вновь "поплыл" 

В столице выпало больше половины месячной нормы осадков.

По данным Казгидромета, в ночь с 15 на 16 июня в столице выпало 24 мм осадков при норме в месяц – 37 мм. Что больше половины месячной нормы осадков, передает zakon.kz.

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В откачке воды по городу было задействовано более 100 спецмашин, это ассенизаторские машины, мотопомпы, насосы. Откачано более 150 тыс. куб. м воды. В целом для недопущения подтопления улиц акиматом ведется системная работа по строительству ливневых канализаций, - сообщили в столичном акимате.

Видео: astana_sergek

К примеру, одним из проблемных участков является проспект Б. Момышулы. На данном участке проблема с подтоплениями будет решена летом текущего года – на проспекте ведется строительство магистрального коллектора ливневой канализации. Протяженность данной ливневой канализации составит порядка 500 метров – начало берет от ул. Дауылпаз до ул. Елим-ай (проходит проспект Б. Момышулы).

Таким образом, на участке полностью будет решен вопрос с подтоплениями во время дождей. Также ведется строительство очистных сооружений микрорайона Молодежный (пересечение ул. Ташенова и Амман) с реконструкцией подводящих коллекторов. Мощность новых сооружений в микрорайоне Молодежный составит свыше 42 тыс. кубометров в сутки, что позволит значительно улучшить пропускную способность ливневых канализаций.

Данные очистные сооружения позволят исключить подтопления улиц Ташенова, Бараева, Валиханова, Иманбаева и проспект Республики. Так как очистное сооружение предусмотрено в подземном исполнении, над площадкой сооружения предусмотрено устройство сквера с благоустройством, установкой МАФов и озеленением. Строительство планируется завершить к 2021 году. В 2019 году была решена проблема с ливневой канализацией по двум участкам в районе аллеи Мынжылдык.

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