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Озвучены подробности смерти от коронавируса в Атырауской области

Ранее женщина на учете по состоянию здоровья не состояла.

Фото : topspb.tv16 июня 2020, 14:12

В Жылыойском районе Атырауской области 15 июня скончалась женщина 1972 года с диагнозом COVID-19, сообщает zakon.kz.

По данным областного управления здравоохранения, заболевшая 13 июня была доставлена бригадой скорой помощи в провизорное отделение Жылыойской больницы с жалобами на повышение температуры, затруднение дыхания и незначительный кашель.

После проведения КТ экспертизы было выявлено 50% поражения легких. В связи с тяжелым состоянием, больная была госпитализирована в бокс палату инфекционной больницы. После консультации со специалистами областной больницы, было принято решение о подключении пациентки к аппарату искусственной вентиляции легких. Несмотря на все проведенные усилия, интенсивную терапию и оказанную медицинскую помощь, 15 июня в 00:45 была констатирована биологическая смерть пациентки, - сообщили в ведомстве.

Ранее женщина на учете по состоянию здоровья не состояла.


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