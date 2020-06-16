В Казахстане появится мурал, посвященный олимпийским ценностям

Мурал — это художественное произведение, нанесенное на стену или фасад здания, сооружения.

Национальный Олимпийский Комитет Казахстана специально к Международному Олимпийскому дню запустил республиканский конкурс на лучший эскиз мурала в каждом регионе нашей страны, передает zakon.kz.

Тема конкурса, как и главный посыл самого Олимпийского дня в 2020 году, - "Олимпиада начинается с детства". Именно с детских лет закладывается фундамент будущих олимпийских побед.

Главная идея - обратить внимание и напомнить всем, что олимпийскими чемпионами не рождаются, а становятся. Трудолюбие, упорство, стремление к своей цели и мечте ведут к большим победам и олимпийским медалям. Яркое тому доказательство - жизненный путь наших олимпийских чемпионов и спортсменов, которые по-настоящему являются примером для подрастающего поколения. Их вера в свои силы и победы во благо страны – это яркое доказательство того, что спорт осуществляет самые смелые детские мечты. Именно с такой целью планируется привлечь к популяризации олимпийских ценностей талантливых художников страны, людей неравнодушных к искусству и спорту. Чтобы о ценностях олимпизма не просто заявлять, но и продвигали в массы, мы хотим использовать очень популярный сегодня вид уличного искусства (стрит-арт) настенную живопись или мурал. Сам конкурс - это также и поддержка талантливых художников нашей страны, - отметили в НОК Казахстана.

В конкурсе сможет принять участие любой желающий. Все подобности на сайте www.olympic.kz.

Победитель будет определен путем открытого народного голосования на сайте Национального Олимпийского комитета страны 21 июня. Пользователи сами выберут лучшую работу из 17 представленных.

Для победителя и двух призеров предусмотрены ценные призы от спонсоров. Однако денежный приз всего лишь часть творческого признания. В дальнейшем по согласованию с акиматами будет выбран дом, на фасаде которого будет воплощена идея победителя. Таким образом, впервые в истории в одном из казахстанских городов появится олимпийский мурал.

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