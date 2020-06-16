Обмеление озера Иссык объяснили в акимате Алматинской области

Приток в озеро Иссык напрямую зависит от таяния горных ледников Заилийского Алатау. Причиной низкого притока в озеро Иссык является низкое количество осадков в зимний период.

В течение нескольких дней в соцсетях активно обсуждают обмеление озера Иссык. Было выдвинуто предположение, что всю воду забирает ГЭС для выработки энергии. Аким Алматинской области поручил разобраться в ситуации, передает zakon.kz.

Пресс-секретарь акима региона Галымурат Жукел в facebook сообщил итоги проверки.

Озеро Иссык является источником питьевой и поливной воды для жителей города Есик, дачных массивов, а также крестьянских хозяйств прилегающих сельских округов. В настоящее время, в первую очередь, осуществляется подача питьевой воды, остальной объем воды направляется на полив. Питьевая вода подается в полном объеме в соответствии с потребностью жителей города Есик. С озера Иссык осуществляет забор воды ТОО "Гидросервис", которое занимается обеспечением поливной воды сельскохозяйственных угодий Коктобинского, Болекского, Рахатского сельских округов и дачных массивов прилегающих к городу Есик, - сообщил Галымурат Жукел.

Площадь орошения сельхоз угодий, по его словам, составляет 5500 га. В данное время приток в озеро Иссык составляет 4 кубометров в секунду. Из них на полив направляется 3,6 кубометров в секунду (потребность составляет 7-8 куб.метров в секунду).

Недостающий объем воды, предназначенный для полива, составляет 3,5 - 4 куб.м.сек. Приток в озеро Иссык напрямую зависит от таяния горных ледников Заилийского Алатау. Причиной низкого притока в озеро Иссык является низкое количество осадков в зимний период 2019-2020 года для формирования горных ледников, а также недостаточная температура для активизации обильного таяния ледников. В связи со снижением притока воды в озеро Иссык и нехваткой воды на полив проводится разъяснительная работа среди населения, установлен график полива крестьянских хозяйств исходя из фактического объема поливной воды. Приостановлена деятельность 4 гидроэлектростанций, расположенных в русле реки Иссык для увеличения объема поливной воды, - отметил представитель акимата Алматинской области.

В мае проводилось авиационное обследование состояние горных ледников, которое выявило отсутствие активного таяния горных ледников.

Периодически производится обследование уровня притока воды работниками акимата, селезащиты, представителями ГЭС и работниками ТОО "Гидросервис", - резюмировал он.

Далее он высказался по беспорядкам, которые происходят у озера: торговые точки, старые беседки, мангалы, толпы людей, катающий людей катер и т.д.

"Что-то наподобие юрты из железного каркаса, две будки с мороженного и донерная, старые беседки. Вдоль озера толпы людей - в основном полуголые. Купаются на озере в котором делать этого нельзя. Самодельный пирс и катер с названием "Красавчик". 1000 тенге и делаешь круг. Отдельно меня удивило количество мангалов на квадратный метр, было ощущение что лес горит из под деревьев шёл сизый дым".

Жукел сообщил, что все коммерческие объекты будут демонтированы.

К тому же, как выяснилось, нет ни одного документа на киоски. Катера также будут выведены за пределы территории. Установим шлагбаум в районе бывшей автостанции и дальше к озеру можно будет добраться только пешком, - написал пресс-секретарь акима области.

При этом он отметил, что земли у озера для коммерческих объектов были самозахвачены.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!