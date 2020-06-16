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Повышение налогов обсуждают в правительстве

Проведено уже несколько заседаний. Члены рабочей группы вносят свои предложения.

Фото : ms-74.ru16 июня 2020, 16:41

Информацию о том, что правительство обсуждает увеличение налоговых ставок - НДС до 16% и КПН до 24%, которую активно обсуждает казахстанское бизнес-сообщество, прокомментировал первый заместитель премьер-министра РК Алихан Смаилов, передает zakon.kz.

Он рассказал, что при Министерстве национальной экономики РК создана рабочая группа для выработки предложений по совершенствованию налогообложения и повышению доходов бюджета. В ее состав входят представители государственных органов, общественных организаций, депутаты Парламента, НПП "Атамекен", экономисты.

Проведено уже несколько заседаний. Члены рабочей группы вносят свои предложения. На сегодняшний день представлено 77 предложений. Предложения обсуждаются, проводятся необходимые расчеты.

Задача рабочей группы внимательно изучить и проанализировать все предложения на предмет целесообразности, оказываемого эффекта на налогоплательщиков и экономику. По итогам обсуждений в рабочей группе будет сформирован конкретный пакет предложений, которые будут вынесены на обсуждение общественности и рассмотрение Правительства. Предварительные результаты будут озвучены в августе текущего года, - заявил первый заместитель премьер-министра РК Алихан Смаилов.


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