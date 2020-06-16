Почему в Казахстане растет число больных коронавирусом

По данным Минздрава, в некоторых областях рост заболеваемости увеличился почти в четыре раза.

Фото : 24.kz

Вице-министр здравоохранения Казахстана Лязат Актаева объяснила, почему в стране увеличилось число больных коронавирусом, передает корреспондент zakon.kz. Рост заболеваемости связан с увеличением контактов - трудовых, социальных, семейных, так как заражение проходит одинаково по частоте как в трудовых коллективах, так и внутри семьи. К сожалению, имеет место несоблюдение мер профилактики, то есть люди не носят маски, не соблюдают дистанцию, та же гигиена рук в быту и на работе. Кроме того, на объектах, которые возобновили деятельность, не выполняется должным образом санитарно-дезинфекционный режим, - рассказала Лязат Актаева во время онлайн-конференции на Facebook. Она отметила, что рост заболеваемости за прошедшую неделю отмечен в Актюбинской области - в 3,6 раза, Карагандинской области - в 2,8 раза, Атырауской области - 2,5 раза, Алматы, Северо-Казахстанской области - 2,4 раза, в два раза в Шымкенте и Акмолинской области. Тамила Языкова, Нур-Султан

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