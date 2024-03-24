В Казахстане растет заболеваемость гепатитом А
С начала 2024 года в стране зарегистрировали 850 случаев острого вирусного гепатита А, что в 1,9 раза выше, чем в прошлом году, пишет пресс-служба министерства.
Как передается гепатит А
Вирусный гепатит А передается с грязной водой, зараженными продуктами питания и через грязные руки после контакта с больным.
Симптомы
Симптомы заболевания – повышение температуры тела, головная боль, снижение аппетита, вялость, тошнота, рвота.
Инкубационный период – от 14 до 35 дней.
Больной гепатитом А заразен для окружающих за две недели до и неделю после появления симптомов.
Кто подлежит вакцинации
- Дети в возрасте двух лет;
- контактные лица в очагах инфекции.
Как не заразиться
- Мыть руки перед едой, после посещения туалета, при возвращении с работы, прогулки;
- не пить некипяченую воду из открытых водоемов и не мыть ею фрукты и овощи;
- не купаться в загрязненных водоемах.
Казахстанцев с подозрением на рак, туберкулез и сахарный диабет будут обследовать бесплатно, вне зависимости от статуса в системе ОСМС. Об этом сообщила министр здравоохранения Акмарал Альназарова.