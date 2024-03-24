В Казахстане растет заболеваемость гепатитом А

По данным Минздрава, в Казахстане зарегистрирован рост заболеваемости гепатитом А, сообщает Zakon.kz.

С начала 2024 года в стране зарегистрировали 850 случаев острого вирусного гепатита А, что в 1,9 раза выше, чем в прошлом году, пишет пресс-служба министерства.

Как передается гепатит А

Вирусный гепатит А передается с грязной водой, зараженными продуктами питания и через грязные руки после контакта с больным.

Симптомы

Симптомы заболевания – повышение температуры тела, головная боль, снижение аппетита, вялость, тошнота, рвота.

Инкубационный период – от 14 до 35 дней.

Больной гепатитом А заразен для окружающих за две недели до и неделю после появления симптомов.

Кто подлежит вакцинации

Дети в возрасте двух лет;



контактные лица в очагах инфекции.

Как не заразиться

Мыть руки перед едой, после посещения туалета, при возвращении с работы, прогулки;

не пить некипяченую воду из открытых водоемов и не мыть ею фрукты и овощи;

не купаться в загрязненных водоемах.

Казахстанцев с подозрением на рак, туберкулез и сахарный диабет будут обследовать бесплатно, вне зависимости от статуса в системе ОСМС. Об этом сообщила министр здравоохранения Акмарал Альназарова.

