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В Казахстане растет заболеваемость гепатитом А

, фото - Новости Zakon.kz от 24.03.2024 11:25
По данным Минздрава, в Казахстане зарегистрирован рост заболеваемости гепатитом А, сообщает Zakon.kz.

С начала 2024 года в стране зарегистрировали 850 случаев острого вирусного гепатита А, что в 1,9 раза выше, чем в прошлом году, пишет пресс-служба министерства.

Как передается гепатит А

Вирусный гепатит А передается с грязной водой, зараженными продуктами питания и через грязные руки после контакта с больным.                                                  

Симптомы

Симптомы заболевания – повышение температуры тела, головная боль, снижение аппетита, вялость, тошнота, рвота.

Инкубационный период – от 14 до 35 дней.

Больной гепатитом А заразен для окружающих за две недели до и неделю после появления симптомов.

Кто подлежит вакцинации

  • Дети в возрасте двух лет;
  • контактные лица в очагах инфекции.

Как не заразиться 

  • Мыть руки перед едой, после посещения туалета, при возвращении с работы, прогулки;
  • не пить некипяченую воду из открытых водоемов и не мыть ею фрукты и овощи;
  • не купаться в загрязненных водоемах.

Казахстанцев с подозрением на рак, туберкулез и сахарный диабет будут обследовать бесплатно, вне зависимости от статуса в системе ОСМС. Об этом сообщила министр здравоохранения Акмарал Альназарова.

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