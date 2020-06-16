Вспышка коронавируса в ЦГКБ: слова Молдагасимовой частично подтвердились

Отмечается, что было проведено служебное расследование в отношении Молдагасимовой и никакого нарушения закона с ее стороны не было.

В Комитете контроля качества и безопасности товаров и услуг сообщили о результатах эпидемиологического расследования по факту массового заражения медработников в ЦГКБ Алматы. Оказалось, бывший главный санврач мегаполиса Айзат Молдагасимова была права, заявив, что вспышка коронавируса в больнице произошла отчасти из-за недостаточного соблюдения врачами мер безопасности, передает zakon.kz.

По фактам заражения медицинскими работниками Центральной городской клинической больницы коронавирусной инфекцией Комитетом проведено эпидемиологическое расследование, согласно выводов которой одной из причин явилось отсутствие настороженности со стороны сотрудников ЦГКБ, что привело к несоблюдению действующих требований санитарных правил. Следовательно, озвученная предварительная информация в СМИ Молдагасимовой частично подтвердилась, - говорится в сообщении Комитета.

Отмечается, что было проведено служебное расследование в отношении Молдагасимовой и никакого нарушения закона с ее стороны не было. Будучи главным санврачом Алматы она зарекомендовала себя как ответственный руководитель. Но сейчас трудовые отношения с ней расторгнуты из-за того, что она подала заявление об увольнении по собственному желанию.

В Комитете также добавили, что материалы эпидрасследования для дачи правовой оценки действиям должностных лиц ЦГКБ направили в Генеральную прокуратуру.

В апреле стало известно, что в ЦГКБ произошла вспышка коронавирусной инфекции. Главный санврач города Айзат Молдагасимова рассказала, что первые зараженные медики продолжали ходить на работу с симптомами коронавируса и пили жаропонижающие лекарства. Она заявила, что одной из причин заражения стало несоблюдение самими медицинскими работниками всех мер предосторожности. Алматинских врачей эти слова возмутили, они собирались подать на Молдагасимову в суд.

Министр здравоохранения Елжан Биртанов поручил разобраться с этой ситуацией и провести эпидемиологическое расследование.

В итоге, главного санврача города временно отстранили от должности. Теперь Молдагасимова возглавляет Научный центр гигиены и эпидемиологии им. Жуматова в Алматы.

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