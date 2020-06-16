Возобновлять регистрацию праворульных авто в Казахстане не планируют

Регистрация полностью запрещена.

Заместитель председателя комитета административной полиции министерства внутренних дел РК Серик Тусупов на брифинге в СЦК рассказал, что у Казахстана нет планов по возобновлению регистрации праворульных автомобилей, передает корреспондент zakon.kz.

Регистрация праворульных автомобилей полностью запрещена. Это указано и в законе "О дорожном движении", в техрегламенте Таможенного союза и в постановлении правительства. Поэтому вопрос с регистрацией автомобилей с правосторонним расположением органов управления не устоит, - сказал Тусупов.

В свою очередь заместитель председателя комитета транспортного регулирования и метрологии министерства торговли и интеграции РК Серик Кусаинов напомнил, что все праворульные автомобили, привезенные из Армении и переделанные там под леворульные должны получать сертификат безопасности в Казахстане. Получить этакой сертификат можно в специальных лабораториях.

Лаборатория у нас проверяет, что имеются европейские аналоги. Должны использоваться соответствующие комплектующие для того, чтобы эту процедуру произвести. Значит, процедуры должны быть сертифицированы, их должны проводить в соответствующих центрах Армении перед тем как произвести переоборудование. И для наших лабораторий эти документы обязательно нужно будет предоставить, чтобы было легче получить сертификат безопасности, - пояснил он.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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