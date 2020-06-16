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Для автомобилей из Кыргызстана желтые номера не предусмотрены

Желтые номера выдают только автомобилям, ввезенным из Армении.

Фото : zakon.kz16 июня 2020, 17:48

Заместитель председателя комитета административной полиции министерства внутренних дел РК Серик Тусупов на брифинге в СЦК рассказал, что для автомобилей из Кыргызстана желтые номера не предусмотрены, передает корреспондент zakon.kz.

Отвечая на вопрос, можно ли оформить транспортное средство, ввезенное из Кыргызстана так же, как из Армении, Тусупов отметил, что желтые номера предусмотрены только для армянских автомобилей.

В постановлении правительства указана четкая категория транспортных средств, которые подпадают под регистрацию в рамках данного постановления, - сказал он.

По его словам, автомобили, ввезенные из Кыргызстана гражданами Казахстана к этой категории не относится.

Что касается именно эксплуатации транспортных средств, ввезенных из Республики Кыргызстан, так как они зарегистрированы на иностранных граждан, они находятся в режиме международного движения, - заключил зампредседателя комитета
.

Оксана Скибан, Нур-Султан


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