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Драгоценности на 20 млн тенге украла иностранка из квартиры в Нур-Султане

Ее добычей стали дорогостоящие швейцарские наручные часы, ювелирные украшения и брендовая одежда.

Фото : одинцовоинфо16 июня 2020, 18:48

28-летняя уроженка Узбекистана, укравшая из квартиры драгоценности на 20 миллионов тенге, задержана в Нур-Султане, сообщает zakon.kz.

По информации пресс-службы МВД РК, эта женщина неоднократно приходила в квартиру по приглашению хозяина дома. И в один из таких визитов, воспользовавшись доверием мужчины, совершила кражу на общую сумму почти в 20 миллионов тенге.

Ее добычей стали дорогостоящие швейцарские наручные часы, ювелирные украшения, брендовая одежда и другие ценные вещи.

Подозреваемая уже призналась в совершении квартирной кражи и водворена в Изолятор временного содержания. Проводится досудебное расследование по ст. 188 УК РК. Также ее полицейские проверяют ее на причастность к другим аналогичным преступлениям ранее совершенным на территории города.


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