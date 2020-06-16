В Алматы горит крупный ТРЦ
На кровле крыши АДК замечен дым.
Фото : Кадр из видео16 июня 2020, 19:04
ТРЦ АДК в Алматы эвакуируют - на крыше замечен дым, передает zakon.kz.
16.06.2020 18 46 пожарные расчеты ДЧС работают по повышенному по адресу: Бостандыкский район, ул. Сатпаева, 90 - предварительно густой черный дым с кровли здания АДК открытого горения нет, проводят эвакуацию людей. поступило много звонков на 101
С места вызова черный густой дым с кровли ТРК "АДК". Площадь горения уточняется. Производят эвакуацию людей, - говорится в сообщении ДЧС Алматы.
На месте работают 54 человек л/с и 17 ед. техники.Проведение работ осложняет заставленные частные машины, задействованы эвакуаторы Службы спасения 109.
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