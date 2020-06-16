В Акмолинской области трое мужчин насиловали 12-летнюю девочку

Подозреваемые – в возрасте 25-26 лет.

В селе Караоткель Целиноградского района Акмолинской области трое мужчин изнасиловали несовершеннолетнюю девочку, передает zakon.kz.

Согласно информации пресс-службы ДП Акмолинской области, факт совершения сексуальных действий в отношении несовершеннолетней жительницы Караоткель имел место в период с декабря 2019 года по июнь т.г.

Заявление матери девочки, которое было незамедлительно зарегистрировано в ЕРДР по ст. 122 ч.2 УК РК (половое сношение или иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста), поступило в Целиноградский отдел полиции 13 июня 2020 г.

В тот же день были установлены личности трех подозреваемых, молодые люди в возрасте 25-26 лет, все они являются жителями Целиноградского района.

Проведены необходимые следственные действия, доказывающие причастность подозреваемых к совершению данного преступления. В рамках расследования уголовного дела назначены судебные экспертизы.

Подозреваемые задержаны и водворены в изолятор временного содержания Отдела полиции Целиноградского района.

В настоящее время уголовное дело по данному факту переквалифицировано на ст. 120 ч.4 УК РК (Изнасилование).

Расследование данного резонансного преступления находится на контроле руководства Департамента полиции.

Как сообщается на странице движения #НеМолчи, потерпевшей 12 лет.

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