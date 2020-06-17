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СМИ сообщили о гибели десятков военных на границе Индии и Китая

При столкновении погибли и пострадали 43 человека с китайской стороны. Также погибли минимум 20 военнослужащих Индии.

Фото : EPA/UPG17 июня 2020, 00:36

Число погибших и раненых в инциденте в горном районе Ладакх на севере Индии между индийскими и китайскими военными исчисляется десятками, передает zakon.kz со ссылкой на ANI.

Утверждается, что при столкновении пострадали 43 человека с китайской стороны – в это число включены погибшие и тяжело раненные. Также при инциденте погибли минимум 20 человек с индийской стороны. О количестве раненых не сообщается.

Ранее во вторник в минобороны Индии заявили, что полковник и два солдата индийской армии были убиты во время конфликта с китайскими военными в понедельник вечером в спорной долине Галван в районе Ладакх. На границе между двумя странами произошла жесткая рукопашная схватка с применением камней.


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