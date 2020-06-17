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"Алматы жастары 3.0": отменено требование прописки в городе для претендующих на жилье

Отклоненные по этой причине заявления будут пересмотрены.

Фото : kn.kz17 июня 2020, 09:11

Для работающей молодежи, претендующей на жилье по программе "Алматы жастары 3.0", отменили требование о регистрации в городе, передает zakon.kz.

Об этом в своем twitter написал аким города Бакытжын Сагинтаев.

Для работающей в Алматы молодежи, претендующей на участие в "Алматы жастары 3.0" по льготному кредитованию на приобретение жилья, отменяем требование о регистрации в городе. Отклоненные по этой причине заявления будут пересмотрены. С 22 июня стартует второй этап приема заявок.

Программа "Алматы жастары 3.0" разработана для поддержки молодых специалистов, у которых не хватает собственных средств для приобретения жилья. Программа доступна заемщиками до 35 лет, которые работают в бюджетных организациях и живут Алматы. Программа в основном реализуется на средства акимата и в меньшей степени на деньги "Жилстройсбербанка".

Начальный взнос составляет 10% от цены жилья.
Предоставляются займы до 13 млн тенге.
15% годовых.
Срок кредитования – 3–25 лет.
Точный перечень документов пока неизвестен, лишь ясно, что в него будут входить паспорт, регистрация, справка с работы, документы членов семьи, сведения о доходах за последние полгода.


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