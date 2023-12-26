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Законодательство РК

Требования к пресс-картам для журналистов пересмотрят в Казахстане

zakon.kz Фото: zakon.kz
Подходы по пресс-картам для журналистов будут пересмотрены. Об этом 26 декабря 2023 года объявила Аида Балаева, сообщает Zakon.kz.

Во время брифинга министр культуры и информации объявила о ключевых шагах в совершенствовании медиаинфраструктуры страны: она рассказала о работе над законопроектом "О масс-медиа", находящемся на рассмотрении в Мажилисе Парламента.

Так, уточнила Балаева, в ходе обсуждений внесено 114 поправок, из которых принято 64, а 10 находятся на доработке. На пленарном заседании Мажилиса 30 ноября 2023 года законопроект был одобрен в первом чтении, и работа над ним продолжается в рамках заседаний рабочей группы.

В рамках дальнейших шагов, министр подчеркнула, будут пересмотрены подходы к определению понятия пресс-карта, которые были разработаны с учетом мнения журналистов и депутатов Мажилиса.

"Что касается самого понятия пресс-карт, критериев выдачи (стаж, образование), то в целом они по итогам обсуждения на рабочих группах будут пересматриваться и исключаться".Аида Балаева

По словам Балаевой, на данный момент преждевременно утверждать, в какой форме будет реализован подход по упрощению аккредитации, он будет сформирован в ходе заседания рабочей группы.

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Министерство культуры и информации Балаева Аида Казахстан
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